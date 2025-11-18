Το «αντίο» της Βουλής στον Αλέκο Φλαμπουράρη

Τον Αλέκο Φλαμπουράρη αποχαιρέτησε η Βουλή, με βουλευτές όλων των πτερύγων να εκφράζουν τη βαθιά θλίψη για το χαμό του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δε φανταζόμουν ότι θα μου λάχαινε να ανακοινώσω στο Σώμα την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη», είπε, εμφανώς συγκινημένη, η Ρένα Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποιώντας στους συναδέλφους της την είδηση της απώλειας, λέγοντας πως «είναι μερικά φευγιά που δεν είναι σαν τα άλλα - ειδικά για εμάς που βρεθήκαμε στη σκιά του ιδίως στα δύσκολα που αντιμετώπιζε με απαράμιλλη αισιοδοξία».

Εκ μέρους της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια, λέγοντας πως υπήρξε ένας πολύ αξιοπρεπής πολιτικός που πραγματικά πίστευε αυτά τα οποία έλεγε.

«Θερμά συλλυπητήρια, είναι συγκλονιστική η είδηση του θανάτου του», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ενώ εκ μέρους του προεδρείου τον αποχαιρέτησε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

«Πολλά έχουν ειπωθεί για εκείνον, αλλά σας βεβαιώ ότι είναι από αυτούς που μπορούμε να αναφερθούμε σε μία θρησκευτική παραβολή “η φλαιομένη και μη καιομένη βατός”. Ολόρθος φεύγει από τη ζωή», ανέφερε συγκινημένος ο Θοδωρής Δρίτσας της Νέας Αριστεράς, λέγοντας πως παρά τις διαφωνίες τους, οι σχέσεις εκτίμησης και φιλίας δεν κλονίστηκαν ποτέ.