Νέα εποχή κινητικότητας στο Martorell

Η Οικογένεια των Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων εισέρχεται στην παραγωγή με τέσσερα μοντέλα από τρεις μάρκες, όλα κατασκευασμένα στην Ισπανία, με στόχο να καταστήσουν την ηλεκτρική κινητικότητα προσιτή σε όλη την Ευρώπη. Το εργοστάσιο της SEAT & CUPRA στο Martorell ξεκινά την παραγωγή των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή για την κινητικότητα, προετοιμάζοντας το έδαφος για τον εξηλεκτρισμό της Ευρώπης από την Ισπανία. H άφιξη της Οικογένειας Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων, ενός project που υλοποιείται υπό την ηγεσία της SEAT & CUPRA για λογαριασμό του Brand Group Core του Ομίλου Volkswagen, φιλοδοξεί να καταστήσει την ηλεκτρική κινητικότητα προσιτή σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο με τα τέσσερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα από τρεις διαφορετικές μάρκες, όλα κατασκευασμένα στην Ισπανία.

Στην επίσημη εκδήλωση που σηματοδότησε αυτή την ιστορική στιγμή παρευρέθηκαν ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Pedro Sánchez, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen, Oliver Blume, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen AG, επικεφαλής του Brand Group Core, Διευθύνων Σύμβουλος της μάρκας Volkswagen και Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της SEAT & CUPRA, Thomas Schäfer, καθώς και ο CEO της SEAT & CUPRA, Markus Haupt, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της εταιρείας.

«Σήμερα σηματοδοτείται κάτι πολύ περισσότερο από την έναρξη παραγωγής δύο νέων αυτοκινήτων. Πρόκειται για ένα ορόσημο για την SEAT & CUPRA και μια ξεκάθαρη απόδειξη του τι μπορούμε να πετύχουμε μέσα από τη συνεργασία. Με τα CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo δεν ξεκινάμε απλώς την παραγωγή δύο νέων μοντέλων, αλλά αποδεικνύουμε την ικανότητά μας να ηγούμαστε και να διαμορφώνουμε το μέλλον της κινητικότητας. Ολοκληρώσαμε τον μετασχηματισμό μας, επενδύοντας περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο Martorell και προωθώντας μια βαθιά πολιτισμική και οργανωτική αλλαγή, που μας επέτρεψε να εξελιχθούμε σε μια ισχυρή βιομηχανική δύναμη. Νιώθουμε υπερήφανοι που μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πλέον έτοιμοι να εξηλεκτρίσουμε την Ευρώπη από την Ισπανία» Markus Haupt, CEO SEAT & CUPRA.

Tο πρώτο εγχείρημα τέτοιας κλίμακας

Αυτό το πρότζεκτ είναι το πρώτο εγχείρημα τέτοιας κλίμακας που υλοποιείται από την SEAT & CUPRA για λογαριασμό του Brand Group Core, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση του ρόλου της εταιρείας μέσα στο Volkswagen Group. Βασισμένη σε μια κοινή πλατφόρμα, η Οικογένεια Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων έχει συμβάλει στη μείωση της πολυπλοκότητας και του κόστους παραγωγής, ενώ παράλληλα φέρνει στην αγορά τέσσερα μοντέλα, σχεδιασμένα να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις πελατών. Με βάση το νέο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ των μαρκών του Ομίλου, η εταιρεία ενισχύει τον ρόλο της ως κινητήριος δύναμη της ηλεκτροκίνησης από την Ιβηρική Χερσόνησο, ηγούμενη της συνεχιζόμενης ανάπτυξης της πλατφόρμας MEB21.

«Η Οικογένεια των Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων αποδεικνύει πώς το Brand Group Core αξιοποιεί τις συνέργειες και ενισχύει τη συνεργασία εντός του Ομίλου, προκειμένου να προσφέρει ηλεκτρική κινητικότητα σε μεγάλη κλίμακα. Η επιτυχία του project της μάρκας SEAT επιβεβαιώνει για πρώτη φορά την ισχύ του επιχειρηματικού μας μοντέλου: μια κοινή αρχιτεκτονική που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα στην entry-level κατηγορία, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση κόστους 600 εκατ. ευρώ και παράλληλα επιτρέποντας την ανάπτυξη τεσσάρων μοντέλων με ξεκάθαρη ταυτότητα. Όλα αυτά τα επιτεύγματα δημιουργούν τα θεμέλια για τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής κινητικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη». Thomas Schäfer Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen AG, επικεφαλής του Brand Group Core, CEO της μάρκας Volkswagen & Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της SEAT & CUPRA.

Εξηλεκτρισμός της Ευρώπης από την Ισπανία

Η έναρξη παραγωγής των CUPRA Raval και Volkswagen ID. Polo σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός ιστορικού μετασχηματισμού, ο οποίος ενισχύει τη θέση της SEAT & CUPRA ως μιας ισχυρής δύναμης στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μετά την έναρξη παραγωγής των δύο αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, το υπερσύγχρονο εργοστάσιο του Martorell είναι πλέον έτοιμο να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κινητικότητας του μέλλοντος, ακολουθώντας μια ευέλικτη παραγωγική στρατηγική που περιλαμβάνει ηλεκτρικά, υβριδικά και οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης υψηλής αποδοτικότητας.

«Προσιτά, ελκυστικά και τεχνολογικά προηγμένα, τα νέα μοντέλα της entry-level κατηγορίας φέρνουν χαρακτηριστικά και τεχνολογίες που έως σήμερα ήταν διαθέσιμα σε ανώτερες κατηγορίες οχημάτων. Μέσω της Οικογένειας Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων, ο Όμιλος Volkswagen εντείνει τις προσπάθειές του για την επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη. Επενδύουμε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ ώστε η Ισπανία να εξελιχθεί σε έναν κεντρικό κόμβο ηλεκτροκίνησης. Παράλληλα, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα: ακόμη και σε μια περίοδο όπου ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται, εμείς πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή μας αγορά. Η Οικογένεια Ηλεκτρικών Αστικών Αυτοκινήτων θα είναι ένα εγχείρημα από την Ευρώπη, για την Ευρώπη. Τώρα είναι κρίσιμο να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική μέσα από μια ξεκάθαρη στρατηγική “Made in Europe”, η οποία θα διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και θα ενισχύει τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης». Oliver Blume Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen.

ID. Polo πολύ παραπάνω από ένα αστικό αυτοκίνητο

Το νέο Volkswagen ID. Polo αποτελεί την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή ενός από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ιστορία της Volkswagen. Με περισσότερες από 20 εκατομμύρια πωλήσεις, το Polo εισέρχεται πλέον σε ένα νέο κεφάλαιο - πλήρως επανασχεδιασμένο και συστηματικά προσανατολισμένο στο μέλλον. Το ID. Polo συνδυάζει κομψό, διαχρονικό και καθαρό σχεδιασμό με συμπαγείς αλλά ευρύχωρες διαστάσεις για την καθημερινή χρήση.

Το μικρό αυτό μοντέλο θέτει επίσης τεχνολογικά πρότυπα: Προσφέρει αυτονομία WLTP έως και 454 χιλιόμετρα και διαθέτει το νέο Connected Travel Assist, που περιλαμβάνει αυτόματη αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, αποδοτική οδήγηση με ένα πεντάλ (one-pedal driving), καθώς και λειτουργία vehicle-to-load (V2L), μετατρέποντας το ID. Polo σε κινητή πηγή ενέργειας για συσκευές όπως ηλεκτρικά ποδήλατα.

CUPRA Raval θα αλλάξει το παιχνίδι

Η άφιξη του CUPRA Raval εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της SEAT & CUPRA, εκπροσωπώντας το επόμενο στάδιο της ασταμάτητης ανάπτυξης της CUPRA. Σε μόλις 4 μέτρα μήκους, η πιο ριζοσπαστική εκδοχή του αστικού ηλεκτρικού οχήματος (EV) προσφέρει μια σπορ σιλουέτα με εστιασμένο στον οδηγό, καθηλωτικό και πλήρως αξιοποιημένο εσωτερικό χώρο.

Παραμένοντας πιστό στο DNA της CUPRA, το μοντέλο προσφέρει ηλεκτρισμένες επιδόσεις, ενσωματώνοντας παράλληλα προηγμένες καινοτομίες όπως καθίσματα τύπου 3D-knitted CUP Bucket και δυναμικές προβολές φωτισμού στα πάνελ των θυρών.

Κατασκευασμένο πάνω στην πλατφόρμα MEB+ του Ομίλου Volkswagen, το CUPRA Raval δημιουργεί τη δική του κατηγορία, επαναπροσδιορίζοντας την αστική ηλεκτρική κινητικότητα προσφέροντας αυτονομία περίπου 450 χιλιομέτρων.

Μετά το λανσάρισμά του στην αγορά, το καλοκαίρι του 2026, το CUPRA Raval θα ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική της CUPRA, με τη μάρκα να σημειώνει καλύτερες επιδόσεις από ποτέ καθώς συμπληρώνει τα 8 χρόνια παρουσίας της. Με περισσότερα από 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα που έχουν πωληθεί από την ίδρυσή της, η CUPRA κατέγραψε το καλύτερο πρώτο τρίμηνο στην ιστορία της το 2026, ενώ ο Μάρτιος αποτέλεσε τον μήνα με τις υψηλότερες πωλήσεις που έχει σημειώσει ποτέ, καθώς πλησιάζει τον στόχο του 3% μεριδίου αγοράς στην Ευρώπη.