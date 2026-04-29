Νέα εποχή Kymco: Εκπτώσεις έως 500€ στα πιο δημοφιλή μοντέλα της αγοράς

Η αστική μετακίνηση δεν είναι πλέον απλώς μια ανάγκη, αλλά μια καθημερινή πρόκληση που αναζητά τη βέλτιστη λύση. Η Mototrend SA, αφουγκραζόμενη τις απαιτήσεις των σύγχρονων αναβατών, αποφάσισε να κάνει το 2026 τη χρονιά της μεγάλης αλλαγής. Με μια στρατηγική κίνηση, η αντιπροσωπεία προχωρά σε σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν έως και τα 500€, εστιάζοντας σε πέντε μοντέλα της Kymco που έχουν ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού.

Δεν πρόκειται απλώς για μια μείωση τιμής, αλλά για μια πρόσκληση να ανακαλύψετε την ελευθερία των δύο τροχών.

Πιο αναλυτικά, οι νέες μειωμένες τιμές αφορούν στα εξής:

Agility S 125 Ε5+ Από 2.495€ → 2.350€

People S 200 E5+ Από 3.095€ → 2.995€

X-Town ST 250 Ε5+ Από 4.595€ → 4.395€

X-Town 300 Ε5+ Από 4.495€ → 3.995€

Downtown GT 350 Ε5+ Από 5.595€ → 5.395€

Ας δούμε αναλυτικά τα πέντε μοντέλα που πρωταγωνιστούν σε αυτή τη νέα προσφορά:

Agility S 125 E5+ (τιμή 2.350€): Ο «βασιλιάς» της ευελιξίας

Το ιδανικό σημείο εισόδου στον κόσμο των scooters έγινε ακόμα πιο προσιτό. Με τιμή που διαμορφώνεται πλέον στα 2.350€, το Agility S 125 παραμένει ο απόλυτος σύμμαχος για το delivery της καθημερινότητας ή τη γρήγορη μετακίνηση στο κέντρο της πόλης.

Οι μεγάλοι τροχοί και ο αξιόπιστος κινητήρας του το καθιστούν αξεπέραστο εργαλείο οικονομίας.

People S 200 E5+ (τιμή 2.995€): Στυλ και άνεση με «αέρα» ανανέωσης

Για όσους αναζητούν το κάτι παραπάνω σε ισχύ και εμφάνιση, το People S 200 είναι η απάντηση.

Mε 2.995€, προσφέρει τη σιγουριά των μεγάλων τροχών και την κομψότητα που απαιτεί μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, συνδυάζοντας την ασφάλεια με τις κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία του.

X-Town ST 250 E5+(τιμή 4.395€): Η χρυσή τομή στα GT Scooters

Το X-Town ST 250 επαναπροσδιορίζει τη σχέση ποιότητας-τιμής. Στα 4.395€, αποτελεί την ιδανική επιλογή για τον αναβάτη που θέλει ένα scooter «παντός καιρού» και δρόμου.

Με εξαιρετική προστασία από τον αέρα και πλούσιους αποθηκευτικούς χώρους, είναι έτοιμο να σας μεταφέρει από το γραφείο μέχρι μια κοντινή εξόρμηση το Σαββατοκύριακο.

X-Town 300 E5+ (τιμή 3.995€): Η μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς

Εδώ συναντάμε τη σημαντικότερη μείωση τιμής, με το όφελος να αγγίζει τα 500€. Με τη νέα τιμή στα 3.995€, το X-Town 300 γίνεται ίσως η πιο δελεαστική πρόταση στην κατηγορία των 300 κυβικών.

Δύναμη, άνεση για δύο άτομα και κύρος, τώρα σε τιμή που προκαλεί τον ανταγωνισμό.

Downtown GT 350 E5+(5.395€): Η επιτομή της τεχνολογίας

Για τους απαιτητικούς που δεν συμβιβάζονται, το Downtown GT 350 προσφέρει τεχνολογική υπεροχή και επιδόσεις που συγκρίνονται με μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες. Με τη νέα τιμή στα 5.395€, η πολυτέλεια και η δύναμη γίνονται πιο προσβάσιμες από ποτέ, προσφέροντας μια premium εμπειρία οδήγησης.

Η γκάμα της Kymco παραμένει μία από τις πληρέστερες της αγοράς, με 23 διαφορετικές επιλογές που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

Ωστόσο, αυτές οι πέντε επιλεγμένες προτάσεις αποτελούν την καλύτερη αφορμή για να επισκεφθείτε σήμερα κιόλας έναν συνεργάτη της Mototrend SA. O συνημμένος τιμοκατάλογος έχει άμεση ισχύ!

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης μπορείτε να δείτε εδώ https://kymco.gr/