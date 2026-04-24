Γιατί ο καφές βελτιώνει τη διάθεση, ακόμα και χωρίς καφεΐνη

Ο καφές αποτελεί για πολλούς μια καθημερινή συνήθεια, συνδεδεμένη κυρίως με την τόνωση και την ενέργεια. Ωστόσο, νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η επίδρασή του είναι πολύ πιο σύνθετη, αγγίζοντας άμεσα τη σχέση ανάμεσα στο έντερο και τον εγκέφαλο. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η κατανάλωση καφέ – είτε περιέχει καφεΐνη είτε όχι – μπορεί να επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου και, μέσω αυτού, τη διάθεση και τα επίπεδα στρες.

Ο άξονας εντέρου-εγκεφάλου στο μικροσκόπιο

Τα τελευταία χρόνια, η επιστημονική κοινότητα στρέφει όλο και περισσότερο την προσοχή της στον λεγόμενο «άξονα εντέρου-εγκεφάλου». Πρόκειται για ένα δίκτυο αμφίδρομης επικοινωνίας, όπου τα βακτήρια του εντέρου επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και αντίστροφα. Η ισορροπία αυτού του συστήματος φαίνεται να παίζει ρόλο όχι μόνο στη πέψη, αλλά και στη συναισθηματική κατάσταση.

Η νέα έρευνα επιχείρησε να χαρτογραφήσει ακριβώς αυτή τη σύνδεση σε σχέση με τον καφέ. Στη μελέτη συμμετείχαν άτομα που καταναλώνουν τακτικά καφέ και άτομα που δεν πίνουν καθόλου. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τη διατροφή τους, τη διάθεσή τους και τις βιολογικές αλλαγές στο έντερο, μέσω δειγμάτων και ψυχολογικών τεστ, ώστε να κατανοήσουν πώς μεταβάλλεται το μικροβίωμα.

Τι αλλάζει όταν κόβουμε τον καφέ

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία ήταν η περίοδος αποχής από τον καφέ. Όταν οι τακτικοί καταναλωτές σταμάτησαν να πίνουν καφέ για δύο εβδομάδες, παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στη χημική σύσταση του εντέρου τους. Αυτό υποδηλώνει ότι ο καφές επηρεάζει ενεργά τη λειτουργία του μικροβιώματος και δεν αποτελεί απλώς μια ουδέτερη διατροφική συνήθεια.

Όταν ο καφές επανεισήχθη, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Είτε επρόκειτο για καφεϊνούχο είτε για ντεκαφεϊνέ, οι συμμετέχοντες ανέφεραν βελτίωση στη διάθεση, μείωση του στρες και λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης. Αυτό δείχνει ότι τα οφέλη δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την καφεΐνη, αλλά και με άλλα συστατικά του καφέ.

Σε μικροβιακό επίπεδο, οι ερευνητές εντόπισαν αύξηση συγκεκριμένων βακτηρίων που συνδέονται με την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Ορισμένα από αυτά φαίνεται να ενισχύουν την παραγωγή ουσιών που βοηθούν στην πέψη και στην προστασία από επιβλαβή μικρόβια. Άλλα συνδέονται με θετικά συναισθήματα, ενισχύοντας την ιδέα ότι το έντερο μπορεί να επηρεάζει άμεσα τη διάθεση.

Καφεΐνη ή όχι; Οι διαφορετικές επιδράσεις

Τα ευρήματα διαφοροποιούνται, ωστόσο, όταν εξετάζεται η καφεΐνη ξεχωριστά. Ο ντεκαφεϊνέ καφές φάνηκε να συνδέεται με βελτίωση στη μνήμη και τη μάθηση, πιθανόν χάρη σε άλλα συστατικά, όπως τις πολυφαινόλες. Από την άλλη πλευρά, ο καφές με καφεΐνη συνδέθηκε περισσότερο με μείωση του άγχους και ενίσχυση της εγρήγορσης και της προσοχής.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι ο καφές δρα με πολλαπλούς τρόπους στον οργανισμό. Δεν επηρεάζει μόνο το νευρικό σύστημα άμεσα, αλλά και έμμεσα, μέσω του εντέρου και των μικροοργανισμών που ζουν σε αυτό. Αυτή η «διπλή» δράση μπορεί να εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι αισθάνονται καλύτερα μετά την κατανάλωσή του.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί πλήρως η σχέση αυτή. Το μικροβίωμα διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, γεγονός που σημαίνει ότι τα οφέλη του καφέ μπορεί να μην είναι ίδια για όλους. Επιπλέον, η συνολική διατροφή και ο τρόπος ζωής παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο.

Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη ενισχύει την ιδέα ότι ο καφές είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό ρόφημα. Αποτελεί έναν πολύπλοκο διατροφικό παράγοντα που αλληλεπιδρά με το σώμα σε πολλά επίπεδα, επηρεάζοντας όχι μόνο τη φυσική αλλά και την ψυχική μας κατάσταση.