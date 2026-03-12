Νέα οδοντόκρεμα καταπολεμά την περιοδοντίτιδα χωρίς να βλάπτει τα καλά βακτήρια

Οι ερευνητές βρήκαν έναν νέο τρόπο να αντιμετωπίσουν την περιοδοντίτιδα χωρίς να διαταράσσουν την ισορροπία των καλών βακτηρίων στο στόμα. Η καινοτομία αυτή υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η φλεγμονή των ούλων, προστατεύοντας ταυτόχρονα τη φυσική μικροβιακή κοινότητα που βοηθά στη διατήρηση της στοματικής υγείας.

Η μικροβιακή ισορροπία στο στόμα

Το ανθρώπινο στόμα φιλοξενεί πάνω από 700 είδη βακτηρίων, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι υπεύθυνο για την περιοδοντίτιδα. Αυτά τα βακτήρια συγκεντρώνονται κυρίως στην πλάκα κατά μήκος των ούλων, προκαλώντας φλεγμονή, γνωστή ως ουλίτιδα. Αν αυτή η κατάσταση γίνει χρόνια, μπορεί να εξελιχθεί σε περιοδοντίτιδα, οδηγώντας σε υποχώρηση των ούλων και απώλεια δοντιών, ενώ συνδέεται και με σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως διαβήτη, αρθρίτιδα, καρδιαγγειακά νοσήματα και ακόμη και Αλτσχάιμερ.

Τα παραδοσιακά προϊόντα στοματικής υγιεινής, όπως τα στοματικά διαλύματα με αλκοόλη ή χλωρεξιδίνη, καταπολεμούν τα βλαβερά βακτήρια αλλά εξολοθρεύουν παράλληλα και τα ωφέλιμα. Μετά τη χρήση τους, τα παθογόνα βακτήρια, όπως το Porphyromonas gingivalis, συχνά ανακάμπτουν γρηγορότερα, καθώς τα φλεγμονώδη ούλα προσφέρουν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους. Τα καλά βακτήρια αναπτύσσονται πιο αργά, με αποτέλεσμα να επανέρχεται γρήγορα η μικροβιακή ανισορροπία και η νόσος να έχει πιθανότητες υποτροπής.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα μόριο που στοχεύει ειδικά τα παθογόνα, όπως το P. gingivalis, χωρίς να επηρεάζει τα υπόλοιπα βακτήρια του στόματος. H ουσία, γνωστή ως guanidinoethylbenzylamino imidazopyridine acetate, δεν σκοτώνει τα βακτήρια, αλλά αναστέλλει την ανάπτυξή τους. Με αυτόν τον τρόπο τα ωφέλιμα βακτήρια μπορούν να επανακαταλάβουν τις θέσεις που είχαν «χαθεί», αποκαθιστώντας ήπια και σταθερά την ισορροπία της στοματικής μικροβιακής κοινότητας. Η οδοντόκρεμα περιέχει επίσης λειαντικά και φθόριο για την πρόληψη της τερηδόνας, όπως μια παραδοσιακή οδοντόκρεμα.

Από την ανακάλυψη στο προϊόν

Η μετατροπή της εργαστηριακής ανακάλυψης σε ασφαλές προϊόν απαιτούσε εντατικές δοκιμές. Το δραστικό μόριο έπρεπε να μπλοκάρει αποτελεσματικά τα παθογόνα, να μην είναι τοξικό, να μην περνάει στην κυκλοφορία του αίματος και να αποφεύγονται ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως η χρώση των δοντιών. Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν βιοχημικές και δομικές μελέτες για να βελτιστοποιήσουν τη σύνθεση. Παράλληλα, εξέτασαν την αλληλεπίδραση με τα δόντια και τα ούλα, χρησιμοποιώντας τεχνικές όπως ηλεκτρονική μικροσκοπία και χημική ανάλυση, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η συμβατότητα του προϊόντος.

Η ανάπτυξη έγινε με βάση τα πρότυπα Good Laboratory Practice (GLP), εξασφαλίζοντας αυστηρές και αναγνωρισμένες διαδικασίες δοκιμών που γίνονται αποδεκτές από διεθνείς αρχές. Όπως επισημαίνει ο Schilling, δεν πρόκειται απλά για μια νέα οδοντόκρεμα, αλλά για ένα προϊόν στοματικής φροντίδας ιατρικού επιπέδου. Η PerioTrap συνεχίζει την έρευνα πέρα από την οδοντόκρεμα. Σε συνεργασία με τα ινστιτούτα Fraunhofer, δημιούργησε ένα τζελ φροντίδας για μετά τον επαγγελματικό καθαρισμό των δοντιών, που καταστέλλει τα παθογόνα, σταθεροποιεί τη μικροβιακή κοινότητα και προάγει την υγεία των ούλων.