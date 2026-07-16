Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει - Βγήκε την τελευταία στιγμή ο οδηγός
Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Εφέσου στη Νέα Σμύρνη το μεσημέρι της Πέμπτης.
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου στη Νέα Σμύρνη, καθώς ΙΧ παραδόθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Εφέσου στη Νέα Σμύρνη στις 15:00 το μεσημέρι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός μόλις κατάλαβε τι συμβαίνει και είδε καπνούς να βγαίνουν από το όχημά του, σταμάτησε το αυτοκίνητο και βγήκε έξω, λίγο πριν το όχημα τυλιχθεί στις φλόγες.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.
Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.