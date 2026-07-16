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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Ιουλίου στη Νέα Σμύρνη, καθώς ΙΧ παραδόθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Εφέσου στη Νέα Σμύρνη στις 15:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός μόλις κατάλαβε τι συμβαίνει και είδε καπνούς να βγαίνουν από το όχημά του, σταμάτησε το αυτοκίνητο και βγήκε έξω, λίγο πριν το όχημα τυλιχθεί στις φλόγες.

Νέα Σμύρνη: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει - Βγήκε την τελευταία στιγμή ο οδηγός. pic.twitter.com/GWpT7dPJ24 — Flash.gr (@flashgrofficial) July 16, 2026

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του.