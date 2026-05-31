Νέα Σμύρνη: Στο νοσοκομείο 15χρονος από κατανάλωση αλκοόλ - Το αγόρασε με πλαστή ταυτότητα ενηλίκου

Στο Nοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μεταφέρθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (31/5) ένας 15χρονος που κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και λιποθύμησε μπροστά στην παρέα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος -επιδεικνύοντας πλαστή ταυτότητα ενήλικου ατόμου- αγόρασε από μίνι μάρκετ στην οδό 25ης Μαρτίου στη Νέα Σμύρνη, ένα μπουκάλι αλκοολούχο ποτού και το κατανάλωσε με τους φίλους του. Το αποτέλεσμα ήταν ο 15χρονος μαθητής να νιώσει έντονη ζαλάδα και να λιποθυμήσει, με την παρέα του να καλεί το «166» και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ δεν προέκυψε ευθύνη του υπεύθυνου του μίνι μάρκετ, καθώς ο ανήλικος επέδειξε πλαστή ταυτότητα για την αγορά, ενώ δεν σχηματίστηκε δικογραφία ούτε σε βάρος των γονιών του.