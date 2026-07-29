Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά»

Σε νέα φάση έντασης εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για άμεση και σκληρή απάντηση.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), όλοι οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πέντε πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας, σύμφωνα με το Cnn.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, προανήγγειλε αντίποινα κατά της Τεχεράνης, διαμηνύοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν δυναμικά στην επίθεση, η οποία έβαλε τέλος στις ελπίδες για αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών.

BREAKING: President Trump tells Fox News the United States will respond with force after what he called a surprise Iranian missile attack on U.S. forces in Jordan, saying, "We're going to beat the f****** s*** out of them" and warning Iran is "going to get a beating."



He said… pic.twitter.com/ZsgHEDq8sB — Fox News (@FoxNews) July 29, 2026

Κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν, σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, αεροπορικές επιδρομές εναντίον των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF) στο Ιράκ, ένοπλων σχηματισμών που διατηρούν στενούς δεσμούς με το Ιράν.

Σύμφωνα με την PMF, από τα πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 μέλη της οργάνωσης. Η εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέχρι σήμερα το Ριάντ απέφευγε την άμεση στρατιωτική συμμετοχή στις επιχειρήσεις.

Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν άνοδο, καθώς εντείνονται οι φόβοι για προβλήματα στον εφοδιασμό.

Παράλληλα, δεξαμενόπλοια αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κίνηση μέσω του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ έχει περιοριστεί αισθητά μετά τον αποκλεισμό σαουδαραβικών λιμένων από τους Χούθι, ενώ η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, εντείνοντας την ανησυχία για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.