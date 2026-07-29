Η κίνηση Νετανιάχου στον Τραμπ: Έδειξε χάρτες της Συρίας και έβαλε στο κάδρο την Τουρκία

Σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε χάρτες της Συρίας, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ και να απαντήσει στις αμερικανικές πιέσεις για αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από συριακά και λιβανικά εδάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν κατά την ενημέρωση για τη συνάντηση, ο Νετανιάχου έδειξε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι το Ισραήλ ελέγχει περίπου το 0,1% της συριακής επικράτειας, ενώ η Τουρκία διατηρεί επιρροή ή στρατιωτική παρουσία σε περίπου 5% του εδάφους της Συρίας μέσω των επιχειρήσεων που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια στη βόρεια χώρα. Η σύγκριση δεν ήταν τυχαία.

Ο Νετανιάχου επιδίωξε να υπογραμμίσει ότι η ισραηλινή παρουσία είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε σχέση με άλλες περιφερειακές δυνάμεις, επιχειρώντας να αντικρούσει την κριτική ότι το Ισραήλ διευρύνει τη στρατιωτική του επιρροή μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ και τη συνεχιζόμενη αστάθεια στη Συρία.



Ο Τραμπ πιέζει τον Νετανιάχου



Οι χάρτες αποτέλεσαν επίσης απάντηση στις πιέσεις που είχε δεχθεί από την Ουάσιγκτον τις προηγούμενες εβδομάδες. Στα μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικές πηγές, ο Τραμπ είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου ζητώντας την αναδιάταξη ή ακόμη και τη μερική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τη Συρία και τον νότιο Λίβανο, εκφράζοντας την επιθυμία να περιοριστούν οι εστίες έντασης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέα περιφερειακή κλιμάκωση.

Από την ισραηλινή πλευρά, η απάντηση παραμένει ότι οι δυνάμεις που βρίσκονται στη Συρία εξυπηρετούν αποκλειστικά αμυντικούς σκοπούς και λειτουργούν ως «ζώνη ασφαλείας» απέναντι σε απειλές από φιλοϊρανικές οργανώσεις, τζιχαντιστικές ομάδες αλλά και σε ένα εξαιρετικά ασταθές μεταβατικό περιβάλλον μετά τις πολιτικές εξελίξεις στη Δαμασκό. Η αναφορά στην Τουρκία αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναδεικνύει μια από τις βασικές στρατηγικές ανησυχίες του Ισραήλ.

Η Άγκυρα διατηρεί εδώ και χρόνια στρατιωτικές δυνάμεις και υποστηρίζει συμμαχικές ένοπλες ομάδες στη βόρεια Συρία, ελέγχοντας εκτεταμένες περιοχές κατά μήκος των συνόρων. Για την ισραηλινή ηγεσία, η τουρκική επιρροή αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στη διαμόρφωση της νέας ισορροπίας δυνάμεων στη μεταπολεμική Συρία.

Η παρουσίαση των χαρτών στον Λευκό Οίκο δείχνει ότι το Ισραήλ επιχειρεί να μετατοπίσει τη συζήτηση από το μέγεθος της δικής του στρατιωτικής παρουσίας στη συνολική εικόνα της Συρίας, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι άλλες περιφερειακές δυνάμεις διαθέτουν πολύ μεγαλύτερο στρατιωτικό αποτύπωμα χωρίς να δέχονται αντίστοιχη διεθνή πίεση.

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις σε επιμέρους ζητήματα, η συνάντηση Τραμπ–Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται συντονισμένες ως προς τον βασικό στρατηγικό στόχο της αποτροπής μιας πυρηνικά εξοπλισμένης Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ωστόσο, η συζήτηση για τη Συρία κατέδειξε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να επιδιώκει περιορισμό των περιφερειακών εντάσεων, ενώ το Ισραήλ θεωρεί πως η διατήρηση της στρατιωτικής του παρουσίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ασφάλειά του.