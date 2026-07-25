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Νεκρός 56χρονος τουρίστας σε παραλία της Αμοργού

Ο άτυχος Γάλλος έχασε τη ζωή του στον όρμο της Αιγιάλης - Προανάκριση διενεργεί το λιμενικό

Φωτ. αρχείου: UNSPLASH
Φωτ. αρχείου: UNSPLASH
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Ένας 56χρονος Γάλλος βρήκε τραγικό θάνατο στην Αμοργό καθώς ανασύρθηκε νεκρός από παραλία του νησιού. Συγκεκριμένα το πρωί του Σαββάτου 25 Ιουλίου η Λιμενική Αρχή στην Αμοργό ενημερώθηκε ότι ένας 56χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Γαλλίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε παραλία του όρμου Αιγιάλης Αμοργού.

Στον 56χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμοργού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό σταθμό Αμοργού.

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