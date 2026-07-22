Ένα ακόμη κεφάλαιο φαίνεται να προστίθεται στη δύσκολη σχέση του Μπραντ Πιτ με τα παιδιά του. Η 18χρονη Βιβιέν, η μικρότερη κόρη που απέκτησε με την Αντζελίνα Τζολί, κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος Άντζελες, ζητώντας να αφαιρέσει το επίθετο «Πιτ» από το νόμιμο όνομά της.

Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες αποφάσεις που έχουν λάβει τα μεγαλύτερα αδέλφια της, ενισχύοντας την εικόνα της απομάκρυνσης των παιδιών από τον διάσημο ηθοποιό.

Η αλλαγή που ζητά η Βιβιέν

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, η Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί-Πιτ ζητά να μετονομαστεί επίσημα σε Βιβιέν Μαρσελίν Τζολί, με τον λόγο της αλλαγής να περιγράφεται ως «προσωπικός».

Η σχετική ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου, οπότε θα εξεταστεί το αίτημά της.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η απόφαση της Βιβιέν δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ήδη από τον Μάιο του 2024 είχε επιλέξει να εμφανιστεί ως Βιβιέν Τζολί στο πρόγραμμα της θεατρικής παραγωγής The Outsiders στο Μπρόντγουεϊ, στην οποία συμμετείχε ως βοηθός παραγωγής μαζί με τη μητέρα της.

Παράλληλα, και άλλα παιδιά του πρώην ζευγαριού έχουν αποστασιοποιηθεί δημόσια από το επίθετο του πατέρα τους. Ο Μάντοξ, η Ζαχάρα και η Σίλο έχουν επίσης επιλέξει να χρησιμοποιούν μόνο το επώνυμο Τζολί στις δημόσιες εμφανίσεις ή στα επίσημα έγγραφά τους.

Ο δίδυμος αδερφός της Νοξ, είναι το μοναδικό παιδί που δεν έχει ξεκαθαρίσει τις κινήσεις του, εξακολουθώντας να έχει το επίθετο του πατέρα του.

Η δύσκολη σχέση με τα παιδιά του

Η οικογενειακή σχέση του Μπραντ Πιτ με τα έξι παιδιά του βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τον πολύκροτο χωρισμό του με την Αντζελίνα Τζολί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, άνθρωπος από το περιβάλλον του ηθοποιού υποστήριξε πως ο ίδιος βιώνει τη συνεχιζόμενη απομάκρυνση των παιδιών του ως μια βαθιά οδυνηρή εμπειρία και θεωρεί ότι οι εξελίξεις αυτές τον έχουν πληγώσει ιδιαίτερα.

Παρά τις κατά καιρούς πληροφορίες και τα δημοσιεύματα γύρω από τη σχέση τους, κανένας από τους δύο πρώην συζύγους δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη νέα αίτηση της Βιβιέν.