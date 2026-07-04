Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί αποκτά νέο κεφάλαιο, καθώς ο διάσημος ηθοποιός ζητά πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία της πρώην συζύγου του, στο πλαίσιο της πολυετούς αντιπαράθεσής τους για το Château Miraval.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Μπραντ Πιτ ζητά να κατατεθούν οι φορολογικές δηλώσεις της Αντζελίνα Τζολί για την περίοδο 2017 έως 2019, καθώς και επιπλέον οικονομικά στοιχεία που θεωρεί σημαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Το αίτημα του Μπραντ Πιτ

Η νομική πλευρά του ηθοποιού υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα είναι απαραίτητα προκειμένου να εξεταστούν ισχυρισμοί που έχει διατυπώσει η Αντζελίνα Τζολί σχετικά με την απόφασή της να πουλήσει το μερίδιό της στο Château Miraval.

Σύμφωνα με τον Μπραντ Πιτ, η πρώην σύζυγός του παραβίασε προηγούμενη συμφωνία τους όταν προχώρησε στην πώληση του ποσοστού της στον επιχειρηματία Γιούρι Σέφλερ, χωρίς τη συναίνεσή του. Παράλληλα, οι δικηγόροί του υποστηρίζουν ότι τα οικονομικά στοιχεία μπορούν να αποσαφηνίσουν αν πράγματι υπήρχε οικονομική ανάγκη που οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

Η απάντηση της Αντζελίνα Τζολί

Η πλευρά της Αντζελίνα Τζολί απορρίπτει τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για επιλεκτική χρήση παλαιότερων δηλώσεών της και διαστρέβλωση του πραγματικού τους νοήματος.

Η ηθοποιός υποστηρίζει ότι όταν είχε αναφερθεί στην ανάγκη για «οικονομική ανεξαρτησία», δεν εννοούσε ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες, αλλά ότι επιθυμούσε να διαχωρίσει πλήρως τα οικονομικά της από εκείνα του πρώην συζύγου της μετά τον χωρισμό τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, είχε ήδη προσφερθεί να παραδώσει στον Μπραντ Πιτ τις φορολογικές δηλώσεις των ετών 2020 και 2021, θεωρώντας ότι το αίτημα για παλαιότερα στοιχεία δεν δικαιολογείται.

Angelina Jolie pushes back at Brad Pitt over his attempt to secure her tax returns for years following their split https://t.co/65Z7DilaiN — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 3, 2026

Η πολύχρονη διαμάχη συνεχίζεται

Η υπόθεση του Château Miraval αποτελεί ένα από τα βασικά μέτωπα της δικαστικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο σταρ του Χόλιγουντ μετά το διαζύγιό τους.

Η νομική ομάδα του Μπραντ Πιτ επιμένει ότι τα οικονομικά έγγραφα είναι κρίσιμα για να ελεγχθούν οι ισχυρισμοί της Αντζελίνα Τζολί, ενώ η πλευρά της ηθοποιού κάνει λόγο για μια προσπάθεια να παρουσιαστούν αποσπασματικά οι δηλώσεις της.

Έτσι, η διαμάχη για το Château Miraval παραμένει ανοιχτή, με τις δύο πλευρές να συνεχίζουν τη δικαστική μάχη, η οποία κρατά εδώ και αρκετά χρόνια και φαίνεται πως απέχει ακόμη από την οριστική της κατάληξη.