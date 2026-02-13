Νέος πονοκέφαλος στο Λούβρο: Έσπασε σωλήνας και τα νερά προκάλεσαν φθορές σε έργα τέχνης

Προβληματισμό προκαλεί η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Λούβρο αφού το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι μια αίθουσα στην οποία φυλάσσονται σπάνια έργα ζωγραφικής του 15ου και του 16ου αιώνα θα παραμείνει κλειστή λόγω διαρροής νερού.

Οι πίνακες φέρεται να υπέστησαν φθορές καθώς οι υπάλληλοι του μουσείου βρήκαν την αίθουσα πλημμυρισμένη. Η διαρροή ανακαλύφθηκε το βράδυ της Πέμπτης και ανακοινώθηκε εσωτερικά στις 9:47 π.μ. με την ονομασία «τεχνικό περιστατικό» και πιστεύεται ότι προέρχεται από τον επάνω όροφο λόγω ελαττωματικού σωλήνα.

🇫🇷🖼️ Patrimoine | Plusieurs œuvres du Musée du Louvre ont été endommagées après une importante fuite d’eau survenue dans la nuit, contraignant la direction à fermer plusieurs salles au public.



L’incident, rapidement qualifié en interne de « situation d’urgence », s’est produit… pic.twitter.com/614BEqiTQ6 — Vivre l'Histoire (@Vivrelhistoire) February 13, 2026

Η οροφή έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα ο χώρος να κλείσει επ' αόριστον και το περιστατικό να χαρακτηριστεί ως «κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι μια πηγή δήλωσε στο BFMTV ότι τα έργα τέχνης είναι προφανώς κατεστραμμένα με ειδικούς να έχουν ξεκινήσει την αξιολόγηση.

Πρόκειται για «μεγάλη διαρροή νερού» που ανακαλύφθηκε στο δωμάτιο 707, γνωστό ως δωμάτιο «Duchâtel», στον πρώτο όροφο, στην πτέρυγα Denon. Στην ιστοσελίδα του Μουσείου αναφέρεται ότι οι αίθουσες 706 και 708 θα παραμείνουν προς το παρόν κλειστές. Σύμφωνα με το BFMTV, έχουν τοποθετηθεί σκαλωσιές ως έκτακτο μέτρο.

Στην εν λόγω αίθουσα εκτίθενται πολλά έργα συμπεριλαμβανομένων τριών πινάκων του Bernardino Luini, όπως ο «Χριστός Ευλογών, Σωτήρας του Κόσμου» και επίσης ο «Γολγοθάς με τον Άγιο Δομίνικο σε προσευχή» του Fra Angelico, ή «Ο Θρίαμβος της Γαλλικής Ζωγραφικής: Αποθέωση του Poussin, του Le Sueur και του Le Brun», ζωγραφισμένος από τον Charles Meynier τον 19ο αιώνα.

Ανάλογο συμβάν είχε σημειωθεί και στις 26 Νοεμβρίου, όταν διαρροή νερού από τις αποχετεύσεις είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η βιβλιοθήκη όπου φυλάσσονται αιγυπτιακά χειρόγραφα, τα οποία υπέστησαν φθορές.

Σε αναστολή η διευθύντρια του Λούβρου

Σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την κινηματογραφική ληστεία που σόκαρε τον κόσμο, η κατάσταση παραμένει πολύ τεταμένη στο μουσείο. Τα συνδικάτα ανανέωσαν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις τη Δευτέρα και κάλεσαν για νέα γενική συνέλευση την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με αρκετές πολιτικές και συνδικαλιστικές πηγές, η Υπουργός Πολιτισμού, Ρατσίντα Ντάτι -αν και πρόκειται να αποχωρήσει από την κυβέρνηση- θα μπορούσε να λάβει μια ριζοσπαστική την απόλυση της Λοράνς ντε Καρ, επικεφαλής του μουσείου, η οποία βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων.

Πάντως το νέο περιστατικό έρχεται λίγες μόνον ώρες μετά την αποκάλυψη μεγάλου κυκλώματος απάτης με πλαστά εισιτήρια στο οποίο συμμετείχαν τουλάχιστον δυο υπάλληλοι του μουσείου.