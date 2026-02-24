Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Λούβρου 4 μήνες μετά την ιστορική κλοπή

4 μήνες μετά την ιστορική κλοπή που έκανε τον γύρο του κόσμου, η διευθύντρια του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι ανακοίνωσε την παραίτησή της την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου.



Η Λοράνς ντε Καρ υπέβαλε την παραίτησή της στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφασή της «πράξη ευθύνης», σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η ληστεία του «αιώνα» όπως χαρακτηρίστηκε από εγχώρια και διεθνή μέσα σημειώθηκε το πρωί της 19ης Οκτωβρίου 2025, όταν 4 κλέφτες χρησιμοποίησαν έναν κλεμμένο μηχανικό ανελκυστήρα το οποίο τοποθέτησαν σε όχημα για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Γκαλερί του Απόλλωνα μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον ποταμό Σηκουάνα.

Τα πολύτιμα κλοπιμαία

Οι τέσσερις βασικοί ύποπτοι συνελήφθησαν λίγες εβδομάδες μετά το σοκαριστικό συμβάν στο οποίο κατάφεραν να αφαιρέσουν από τις προθήκες του μουσείου οκτώ πολύτιμα κοσμήματα, ανάμεσά τους ένα διαμαντένιο και ένα σμαραγδένιο κολιέ που είχε δωρίσει ο αυτοκράτορας Ναπολέων στη σύζυγό του.

Από την απίστευτη ληστεία διασώθηκε μόνον ένα στέμμα του 19ου αιώνα, διακοσμημένο με διαμάντια, που ανήκε στην αυτοκράτειρα Ευγενία και το είχε υποστεί ζημιές.

Η Ντε Καρ είχε παραδεχτεί κενά ασφαλείας

Μέρες μετά τη ληστεία, η Ντε Καρ παραδέχτηκε ότι τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης γύρω από την περίμετρο του Λούβρου ήταν «παλιάς τεχνολογίας», με τη μοναδική κάμερα που παρακολουθούσε τον εξωτερικό τοίχο του μουσείου, όπου οι κλέφτες παραβίασαν την είσοδο, να δείχνει μακριά από το μπαλκόνι που οδηγούσε στην αίθουσα όπου σημειώθηκε η κλοπή.

Παρά τον τεράστιο αριθμό επισκεπτών, οι επενδύσεις στην ασφάλεια του εμβληματικού μουσείου προχωρούσαν αργά, και η Ντε Καρ τόνισε τις προκλήσεις στον προϋπολογισμό που αντιμετωπίζουν τα μεγάλα ιδρύματα. Η Ντε Καρ, η οποία έγινε διευθύντρια του Λούβρου το 2021, δήλωσε ότι ήθελε να διπλασιάσει τον αριθμό των καμερών CCTV.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Λούβρο αποτελεί το μουσείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο και φιλοξενεί ανεκτίμητα έργα τέχνης, συμπεριλαμβανομένης της «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο ντα Βίντσι.