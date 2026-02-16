Νικόλ Κίντμαν: Εξιχνιάζει μια αποτρόπαιη δολοφονία και ξεσκεπάζει έναν κατά συρροή δολοφόνο

Η οσκαρική ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν ετοιμάζεται να δώσει σάρκα και οστά σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αστυνομικής λογοτεχνίας.

Θα υποδυθεί την Δρ. Kay Scarpetta, μια ευφυή και αμείλικτη ιατροδικαστή στη νέα ομότιτλη σειρά της Amazon η οποία βασίζεται στα best-seller της Πατρίσια Κόρνγουελ.

«Με επιδέξια χέρια και ένα διεισδυτικό βλέμμα, αυτή η ακούραστη ιατροδικαστής είναι αποφασισμένη να γίνει η φωνή των θυμάτων, να ξεσκεπάσει έναν κατά συρροή δολοφόνο και να αποδείξει ότι η υπόθεση που εκτόξευσε την καριέρα της πριν από 28 χρόνια δεν θα γίνει και η καταστροφή της», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του «Scarpetta».

«Με φόντο τη σύγχρονη ιατροδικαστική έρευνα, η σειρά προχωρά πέρα από τη σκηνή του εγκλήματος για να εξερευνήσει τις ψυχολογικές πολυπλοκότητες τόσο των δραστών όσο και των ερευνητών, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο θρίλερ που εξετάζει το τίμημα της απονομής της δικαιοσύνης με κάθε κόστος», συνεχίζει.

Υπό την καθοδήγηση της σεναριογράφου και showrunner Λιζ Σάρνοφ, το «Scarpetta» εκτυλίσσεται σε δύο χρονικά επίπεδα, ακολουθώντας τα πρώτα βήματα της ηρωίδας στα τέλη της δεκαετίας του '90, ενώ παράλληλα μεταφέρεται στο σήμερα, όπου η Κίντμαν επιστρέφει στη γενέτειρά της για να εξιχνιάσει μια αποτρόπαιη δολοφονία.

Στην πορεία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε περίπλοκες προσωπικές σχέσεις και επαγγελματικές αντιπαλότητες του παρελθόντος, ερχόμενη αντιμέτωπη με μυστικά που απειλούν να διαλύσουν τα πάντα στη ζωή της.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις συμπρωταγωνιστεί ενσαρκώνοντας την αδελφή της Κίντμαν, Dorothy Farinelli. Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν οι Μπόμπι Καναβάλε, Σάιμον Μπέικερ και Αριάνα ΝτεΜπόουζ. Τις νεότερες εκδοχές των χαρακτήρων στα flashback της δεκαετίας του '90 υποδύονται οι Ρόζι ΜακΓιούεν, Αμάντα Ριγκέτι, Τζέικ Καναβάλε και Χάντερ Πάρις.

Χρέη εκτελεστικού παραγωγού έχουν η Κίντμαν μέσω της Blossom Films και η Τζέιμι Λι Κέρτις για την Comet Pictures, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τη showrunner και την συγγραφέα των βιβλίων.

Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας για τα πέντε πρώτα επεισόδια είναι ο Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, ο οποίος συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός μαζί με την Έιμι Σέιρς.

Η σειρά, μια συμπαραγωγή των Amazon MGM Studios και Blumhouse Television σε συνεργασία με τις Blossom Films, Comet Pictures και P&S Projects, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 11 Μαρτίου, σύμφωνα με το Variety.