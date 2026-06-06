Νίκος Παππάς: «Όχι» στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, «ναι» στις συντεταγμένες συνεργασίες

Σαφές και κατηγορηματικό μήνυμα για την επόμενη μέρα του κόμματος και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου έστειλε ο Νίκος Παππάς , θέτοντας το πλαίσιο των επιλογών που έχει μπροστά της η ηγεσία και τα στελέχη της παράταξης.

Το μήνυμα στην Κεντρική Επιτροπή

Με μια δηκτική και απόλυτη τοποθέτηση, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε το στίγμα της εσωκομματικής συζήτησης, ξεκαθαρίζοντας πως η διατήρηση της πολιτικής και οργανωτικής οντότητας του κόμματος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρούσα συγκυρία απαιτεί αποφασιστικότητα και απόρριψη οποιουδήποτε σεναρίου θα οδηγούσε στην αποδυνάμωση του πολιτικού φορέα. «Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, βάζοντας αναχώματα σε φωνές που ενδεχομένως προκρίνουν ρευστές ή πρόχειρες λύσεις.

Ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες

Παράλληλα, ο Νίκος Παππάς έδειξε τον δρόμο για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης, ο οποίος όμως δεν περνά μέσα από την απομόνωση, αλλά ούτε και από άναρχες διεργασίες. Αντίθετα, προέκρινε την ανάγκη για σοβαρές, δομημένες και θεσμικές συγκλίσεις.

Όπως επεσήμανε, η απάντηση στις προκλήσεις των καιρών είναι το «μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες». Με τη θέση αυτή, αποσαφηνίζεται ότι οι όποιες συμμαχίες στοχεύουν στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών πρέπει να γίνουν με καθαρούς όρους, σεβασμό στην αυτονομία των κομμάτων και πάνω σε ένα κοινό, συμφωνημένο πρόγραμμα.