ΣΥΡΙΖΑ: Κείμενο-μανιφέστο από 39 μέλη της Κ.Ε. ενάντια στη διάλυση και τη ρευστοποίηση

Μια οργανωμένη παρέμβαση εκδηλώνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ , καθώς 39 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής συνυπογράφουν ένα σκληρό κείμενο-πρόταση. Το κείμενο, το οποίο στρέφεται ευθέως κατά της εσωστρέφειας και των σεναρίων διάλυσης του κόμματος, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα απογοητευτικά δημοσκοπικά ευρήματα και ζητά άμεση πολιτική αντεπίθεση.

Από το 8% εκτός Βουλής



Οι υπογράφοντες δεν μασούν τα λόγια τους αναφορικά με την τρέχουσα πολιτική και δημοσκοπική κατάσταση του κόμματος. Περιγράφουν μια εικόνα «ελεύθερης πτώσης» και αποδίδουν την κρίση στην παρατεταμένη αναμονή, την ακινησία και την απουσία καθαρών πρωτοβουλιών.

Η είσοδος του Σωκράτη Φάμελου στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Ρεπορτάζ: @JohnKemmos pic.twitter.com/cNbaqv3UtT — Flash.gr (@flashgrofficial) June 6, 2026

«Δημοσκοπικά, βρισκόμαστε σε ελεύθερη πτώση καθώς από το 8% περίπου με το οποίο μπήκαμε στο 2025, σε όλες τις τελευταίες έρευνες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φαίνεται να μένει καθαρά εκτός βουλής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο.

Παράλληλα, ασκείται δριμεία κριτική σε βουλευτές και στελέχη που λειτουργούν «ως εν αναμονή υποψήφιοι ενός άλλου κόμματος», γεγονός που, όπως τονίζεται, επιτείνει την απαξίωση.

Οι 3 άξονες για την «επόμενη μέρα»



Η πρόταση των «39» θέτει τρεις απαράβατους όρους για τη διασφάλιση της πολιτικής επιβίωσης και της ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

1.Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ: Ξεκαθαρίζεται ότι το κόμμα παραμένει πιστό στο όραμα της Αριστεράς, απορρίπτοντας κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης.

2.Τέλος στη ρευστοποίηση – Όχι σε «δανεικά» στελέχη: Στόχος είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου όμως ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει ως αυτοτελές κόμμα και όχι «δανείζοντας» στελέχη μέσα από ατομικές συμφωνίες. Αν οι προσπάθειες για κοινό σχήμα αποτύχουν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές αυτόνομα.

3.Καμία «χειμερία νάρκη»: Η αναζήτηση συμμαχιών δεν σημαίνει αδράνεια. Το κόμμα αποφασίζει την άμεση αναδιάταξη των δυνάμεών του σε θέση εκλογικής μάχης από αύριο κιόλας.

Οδικός χάρτης με τρεις επιτροπές



Για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής, η πρόταση ζητά από την Κεντρική Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στη συγκρότηση τριών συγκεκριμένων οργάνων:

Επιτροπή ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότησης προοδευτικού πόλου.

Επιτροπή προγράμματος.

Εκλογική οργανωτική επιτροπή.



«Λέμε ΝΑΙ και μαχόμαστε για μια προγραμματική συμφωνία... Λέμε ΟΧΙ στην απαξίωση και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», καταλήγει το κείμενο, καλώντας τα μέλη της Κ.Ε. που αρνούνται να συμβιβαστούν με την παρακμή του κόμματος να συνυπογράψουν την πρόταση.

Ποιοι υπογράφουν το κείμενο

Το κείμενο υπογράφουν τα εξής 39 μέλη της Κ.Ε.:

Μπουμπόναρη Φανή, Χατζηστρατή Κατερίνα, Τσόγκας Γιώργος, Βαγενάς Γιώργος, Μέμτσα Ρίτσα, Κολοκούρη Ελένη, Καλαϊτζάκης Μανώλης, Σπανός Αλέκος, Πολάκη Ντίνα, Παναγιωτόπουλος Γιώργος, Αλεξίου Ελένη, Βόλος Μανώλης, Ηλιάκης Νίκος, Χατζησάββα Άννα, Διαλυνάς Βαγγέλης, Τσαλατσάνη Μαίρη, Χατζησάββας Μάρκος, Παπαμιχαήλ Ειρήνη, Κωστάρας Κώστας, Κωνσταντίνου Ειρήνη, Μητσάκη Νάγια, Μπαλάση Χαρά, Μοίρας Γιάννης, Τσαντίλη Άννα, Λάβδας Γιώργος, Αλεξιάδης Τρύφων, Τότας Γιώργος, Περράκη Γογώ, Κούσας Χρήστος, Χανιωτάκης Γιάννης, Σκούρτη Ρούλα, Πολάκης Παύλος, Καράτζη Μαρία, Σιταρίδου Δέσποινα, Ζήση Έφη, Χορτάτου Νατάσσα και Σεληθωμάς Σάββας.