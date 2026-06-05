ΣΥΡΙΖΑ: Η απόσταση Φάμελλου–Πολάκη βαθαίνει τη ρήξη - Στην Κεντρική Επιτροπή η κρίσιμη μάχη

Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας μπορεί να ολοκληρώθηκε αλλά λευκός καπνός από την ταράτσα της Κουμουνδούρου δεν βγήκε. Χαρακτηριστικό του κλίματος είναι και το γεγονός πως δεν υπήρξε απόφαση της Γραμματείας καθώς το Σάββατο (6/6) θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εγκρίθηκε όμως η εισήγηση του προέδρου και αυτό θα είναι και η βάση της συζήτησης στην Κεντρική Επιτροπή.



Μπορεί, επίσης η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου να εδράζεται στη σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά αυτό δεν έχει πρακτική εφαρμογή. Στη συνεδρίαση του ανωτάτου καθοδηγητικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ, η εισήγηση του προέδρου ήταν «συνεχίζουμε ως έχουμε αλλά απέναντι στον Τσίπρα δεν πάμε». Λες και ο πρώην πρωθυπουργός ζήτησε κάτι ανάλογο. Η απάντηση της ΕΛ.Α.Σ., ήταν δηκτική «ουδέν σχόλιο».



Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ έφερε στο φως τις μεγάλες αντιφάσεις, τους διαχωρισμούς, τα διαφορετικά στρατόπεδα, τους ξεχωριστούς στόχους. Δύο κόμματα υπό τον ίδιο τίτλο.

Είναι γεγονός πως δεν υπήρξε ένταση. Όμως η διαφωνία των ήπιων τόνων ήταν ηχηρή και χαρακτηριστική του ψυχρού κλίματος που υπάρχει εντός των τειχών. Ίσως το κτήριο της Κουμουνδούρου να είχε να γεμίσει από κόσμο εδώ και πολλούς μήνες.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που θεώρησαν πως ο πρόεδρος του κόμματος επιδιώκει μια σταθερή πορεία μέχρι να αλλάξει το κλίμα. Όμως, όπως τόνιζαν και πολλά μέλη της Πολιτικής Γραμματείας «τη στιγμή που δεν υπάρχει διάλογος η καθυστέρηση απόφασης οδηγεί στην απομόνωση και στον εξευτελισμό».

Δεν είναι τυχαίο πως αρκετοί-όχι η πλειοψηφία- επιθυμεί να βρεθούν εκλογικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτή τη φορά δεν κρύφτηκαν. Είναι ολοφάνερο πια πως το Σάββατο στη συνεδρίαση της ΚΕ το όλο θέμα θα λάβει και ευρύτερες διαστάσεις. Με το κλίμα να εντείνεται όλο και περισσότερο.



Όταν ο Σωκράτης Φάμελλος εισηγήθηκε την κοινή πορεία με τον Αλέξη Τσίπρα ο Παύλος Πολάκης του είπε: «Φτάσαμε ως εδώ με ποσοστό 1% και θες να συνεχίσουμε. Ούτε ο Τσίπρας δεν το θέλει αυτό».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Την ίδια στιγμή η Ρένα Δούρου σε μια αποστροφή της ομιλία της τόνισε «Τρεις μήνες τώρα λειτουργούμε χωρίς ενημέρωση με παραπολιτικά με ψευδοδιλλήματα με την εμπιστοσύνη να έχει διαρραγεί. Αυτή η εισήγηση που ήρθε είναι πιο πίσω από τον Μάρτιο. Με δεδομένο πως τρεις μήνες δεν συνεδριάσαμε θα πρέπει τη Δευτέρα το πρωί τα μέλη μας να έχουν εχέγγυα πως θα λειτουργήσουμε. Να συγκροτηθεί μια επιτροπή για το πώς θα δράσουμε, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και οι προτάσεις της να τεθούν στον Αλέξη Τσίπρα, στο ΠΑΣΟΚ και στα άλλα προοδευτικά κόμματα – σχηματισμούς».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Στο ίδιο κλίμα και οι απόψεις του Γιάννη Μπουλέκου και Χρήστου Λαμπρίδη επικεντρώθηκαν ουσιαστικά στην αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. «Η χώρα διέρχεται μια σοβαρή κρίση που δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στη μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα κοινό ψηφοδέλτιο νίκης προοδευτικών δυνάμεων στις επόμενες εκλογές είναι όχι μόνο απαραίτητη αλλά και η μόνη ρεαλιστική. Οι συνεργασίες ωστόσο είναι αναγκαίες αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την πολιτική. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι ούτε μπορούμε να αναθέσουμε σε άλλους τη διαμόρφωση ενός πολιτικού σχεδίου νίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιημένο και απών ούτε να προχωρήσουμε σε επιλογές απομονωτισμού και περιθωριοποίησης. Είναι αναγκαία η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και η ισχυροποίηση του προκειμένου να συμβάλλει στο κοινό σχέδιο νίκης».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Από την άλλη πλευρά της πλειοψηφίας ο Κώστας Ζαχαριάδης υπερασπιζόμενος τη σύμπλευση με τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε πως «Είναι αδιανόητο να κατέβει από την πλευρά μας ένα αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο προς τον Αλέξη Τσίπρα» τονίζοντας «να παρακολουθήσουμε με θετικό τρόπο τις ανασυνθετικές διαδικασίες που συντελούνται δίπλα μας. Και να συμβάλουμε θετικά σ αυτές, διότι παλέψαμε πολύ γι' αυτές».