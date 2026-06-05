ΣΥΡΙΖΑ: «Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις» λέει ο Πολάκης πριν την ΠΓ

Στο πιο κρίσιμο 48ωρο της «μετά Τσίπρα» εποχής βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην εισήγηση που θα κάνει ο Σωκράτης Φάμελλος στην Πολιτική Γραμματεία καθώς για πρώτη φορά θα δοθεί το επίσημο στίγμα της ηγεσίας για το ποια θα είναι η επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Φάμελλος έως τώρα έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του αφήνοντας έτσι χώρο στη διακίνηση διαφόρων σεναρίων τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Απέναντί του ο κ. Φάμμελος βρίσκει στελέχη όπως ο Νίκος Παππάς και ο Παύλος Πολάκης οι οποίοι ζητούν καθαρές λύσεις και σε καμία περίπτωση το οποιοδήποτε «άνοιγμα» προς την πλευρά Τσίπρα ο οποίος παραμένει σε απόσταση από τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ενδεικτική η δήλωση που έκανε ο Παύλος Πολάκης φτάνοντας στα γραφεία της Κουμουνδούρου: «Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις» είπε ο βουλευτής από τα Χανιά επιμένοντας στην ανάγκη δημιουργίας και στήριξης ενός προγράμματος λαϊκού που θα είναι κατανοητό από την κοινωνία και θα έχει ως στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.