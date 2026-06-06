ΣΥΡΙΖΑ: Η «ιστορική» συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής - Η κρίση ενός κόμματος σε ζωντανή μετάδοση

«Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά». Με αυτά τα λόγια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε τον οδικό χάρτη για την επόμενη ημέρα του κόμματος του. Η εισήγηση του εγκρίθηκε στην Πολιτική Γραμματεία και σήμερα αναμένεται να συμβεί το ίδιο και στην κεντρική επιτροπή. Για την οποία, πολλοί θεωρούν πως μπορεί να είναι και «η τελευταία υπό τη σημερινή της μορφή».



Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ διανύει τα τελευταία του βήματα. Και πολλοί ψάχνουν να φωτογραφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα ως τον «υπεύθυνο». Την ίδια στιγμή, όμως, τα γραφεία του κόμματος είναι άδεια, δεκάδες μέλη της κεντρικής επιτροπής έχουν παραιτηθεί, υπό «παραίτηση» είναι και το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδος. Το οξύμωρο είναι πως την ώρα που αναζητείται ο «ένοχος», η ηγεσία του κόμματος προτείνει την αυτοδιάλυση του.

Η στάση Τσίπρα και οι αντιδράσεις

Η απάντηση, του «ένοχου»-Αλέξη Τσίπρα, όπως τον κατηγορούν ανοιχτά- ήταν «ουδέν σχόλιο» ενώ κάποιοι μιλούσαν για διαρροή που σκωπτικά σχολίασε τις εξελίξεις σημειώνοντας πως «κανείς δεν τους το ζήτησε»! Η αλήθεια είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας δεν ασχολήθηκε καθόλου με τις εσωτερικές υποθέσεις της Κουμουνδούρου.



Η πρόταση του Σωκράτη Φάμελου προκάλεσε την αντίδραση πολλών και εκτός Κουμουνδούρου καθώς δεν διευκρίνισε ούτε τον τρόπο της σύμπλευσης με τον Αλέξη Τσίπρα ούτε της αυτοδιάλυσης του κόμματος του ούτε αν θα ενταχθούν οργανικά στο νέο κόμμα. Κυρίως «ήταν καθυστερημένη». Το πολιτικά εντυπωσιακό, επίσης, είναι το γεγονός πως τίποτα από όλα όσα συμβαίνουν την τελευταία περίοδο, δεν ήταν άγνωστα. Ούτε η ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ούτε οι αποφάσεις του περί μη συνεργασίας με κόμματα ούτε με τίτλους και θέσεις. Σαν να περίμεναν από τον πρώην πρωθυπουργό να αλλάξει στάση και να τους δεχθεί. Και αυτό, επίσης, ήταν γνωστό πως δεν θα γίνει.

Κρίσιμες αποφάσεις με φόντο νέες αποχωρήσεις

Η σημερινή συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής ήταν βεβαρημένη από την ημέρα της ανακοίνωσης της πραγματοποίησης της. Μήνες είχε να συνεδριάσει, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Το κλίμα βάρυνε ακόμη περισσότερο από την νεφελώδη εισήγηση του προέδρου αλλά και από τις αναρτήσεις του κ. Σακαντιάρη, σύμφωνα με τις οποίες είναι «πολύ θετική η εισήγηση του Σωκράτη Φαμελλου και ακόμη πιο θετική η πιθανή ένταξη της εμπειρίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ στο πλευρό της περαιτέρω πολιτικοποιησης του λόγου του νέου κόμματος». Πρόταση που προκάλεσε την οξύτατη αντίδραση του κ. Πολάκη που θεώρησε πως αποκαλύφθηκε η μυστική συμφωνία μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ…



Σε αυτό το κλίμα καλούνται σήμερα τα μέλη της κεντρικής επιτροπής να αποφασίσουν για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. «Σαν να τρέχουμε με χίλια ενώ ξέραμε εκ των προτέρων πως θα πέσουμε σε τείχος», σημείωνε και με κάποια δόση ειρωνίας στέλεχος του κόμματος. Η οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί αύριο θα ισοδυναμεί με οιωνεί διάσπαση. Οι αποχωρήσεις θα πραγματοποιηθούν ανεξαρτήτως της αποφάσεως. Είτε τη Δευτέρα είτε σε λίγες ημέρες είτε σε σύντομο χρονικό διάστημα…