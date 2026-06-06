Κ.Ε ΣΥΡΙΖΑ–Φάμελλος: «Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα, δεν βλέπουμε την ΕΛΑΣ ανταγωνιστικά»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η οποία εξελίσσεται σε ένα καθοριστικό ξεκαθάρισμα για την πολιτική πορεία και την ταυτότητα του κόμματος.

Από το βήμα της Κ.Ε., ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος , εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, στέλνοντας παράλληλα σαφή μηνύματα για τον κοινωνικό και αντιπολιτευτικό ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τους χαλάμε τη σούπα»



Ο Σωκράτης Φάμελλος εμφανίστηκε αποφασιστικός, τονίζοντας ότι παρά τις εσωτερικές αναταράξεις και τις απώλειες, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ο βασικός μοχλός πίεσης απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

«Παρά τη μείωση της κοινοβουλευτικής δύναμης, τους χαλάμε τη σούπα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας τις πρόσφατες παρεμβάσεις του κόμματος.

«Εμείς σταθήκαμε στα μπλόκα των αγροτών και με προτάσεις. Εμείς βρεθήκαμε δίπλα στους κτηνοτρόφους, προτείνοντας λύσεις και για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό. Εμείς αναδείξαμε την άρνηση της κυβέρνησης να λάβει μέτρα για τα καύσιμα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη γείωση του κόμματος με τα κοινωνικά προβλήματα.

«Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ»



Ο Σ. Φάμελλος χαρακτήρισε την ίδρυση του νέου κόμματος «ΕΛΑΣ» από τον Αλέξης Τσίπρα ως μια «τεκτονική αλλαγή» που δημιουργεί μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους συσχετισμούς.



«Ας μην κρυβόμαστε, οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα ερώτημα που αν δεν απαντηθεί σήμερα θα πολλαπλασιαστεί τις επόμενες ημέρες: Είμαστε δίπλα ή απέναντι στον Τσίπρα;», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και λέμε δίπλα στον Τσίπρα, γιατί αυτό θέλουν οι πολίτες. Σας καλώ να αποφασίσουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Φάμελλος ζήτησε να δοθούν καθαρές απαντήσεις τόσο στα μέλη του κόμματος όσο και στους πολίτες, καλώντας το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής να στηρίξει έμπρακτα την πολιτική του πρόταση.

«Οφείλουμε να συμβάλουμε στην ενότητα του προοδευτικού χώρου και στην απαίτηση της κοινωνίας να είμαστε όλοι μαζί. Δώστε ισχυρή εντολή σε αυτή τη στρατηγική, χωρίς εκπτώσεις και πισωγυρίσματα», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι παρά τη μείωση της κοινοβουλευτικής δύναμης του κόμματος, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να «χαλάει τη σούπα» της κυβέρνησης, μένοντας σταθερά στο πλευρό των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των εργαζομένων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία χαρακτήρισε την ίδρυση του κόμματος και το μανιφέστο Τσίπρα ως «μείζον πολιτικό γεγονός» και υπογράμμισε ότι τυχόν αντιπαράθεση μαζί του θα αποτελούσε «στρατηγικό λάθος».

«Σπάσαμε τις κομματικές καρέκλες για την ενότητα»



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση ενός ενιαίου προοδευτικού μετώπου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για επικοινωνιακά τεχνάσματα αλλά για βαθιά πολιτική επιλογή: «Για τη στρατηγική για ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο σπάσαμε τις κομματικές καρέκλες. Και είμαι υπερήφανος για αυτή την υπέρβαση. Και φάνηκε από τις απαντήσεις των κομμάτων ότι κάναμε την υπέρβαση αυτή. Δεν κάνουμε κινήσεις τακτικής. Τη στρατηγική της ενότητας δεν θα την αλλάξουμε. Δεν βάζουμε κανένα προσωπικό σχέδιο πάνω από τις ανάγκες της κοινωνίας», υπογράμμισε με νόημα.



Όπως σημείωσε, «οι πολίτες μας λένε "βρείτε τα για να γλιτώσουμε από αυτούς"». Συμπλήρωσε μάλιστα πως από την πρώτη ημέρα των εκλογών έθεσε ως στόχο να μετατραπεί η λαϊκή βούληση σε πολιτική πρόταση: «Όλες οι αποφάσεις είχαν μια κεντρική ιδέα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει τα πάντα για την ενότητα του προοδευτικού χώρου».

Υπερήφανοι για την «πρώτη φορά Αριστερά»



Ο κ. Φάμελλος δεν παρέλειψε να υπερασπιστεί το κυβερνητικό παρελθόν του κόμματος, κάνοντας άμεση σύγκριση με το σήμερα. «Είμαστε υπερήφανοι για τις παρακαταθήκες και τα πεπραγμένα της πρώτης φοράς Αριστερά», δήλωσε, συμπληρώνοντας πως «οι πολίτες γνωρίζουν ότι το 2019 ζούσαν καλύτερα και δεν είχαν μια κυβέρνηση σκανδάλων».

Πυρά για την οικονομία και τη «δεξιά αριστεία»



Συνεχίζοντας την κριτική του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εστίασε στην οικονομική εξαθλίωση των πολιτών και στα ανεπαρκή —όπως τα χαρακτήρισε— μέτρα στήριξης του Μαξίμου.

«Με την ανεργία να αυξάνεται, την επισφάλεια των εργαζομένων να αυξάνεται, την υγεία και παιδεία να απαξιώνεται, κανείς δεν μπορεί να βγάλει τον μήνα. Η κυβέρνηση διαλέγει να γίνονται οι φτωχοί φτωχότεροι και είναι ψίχουλα όσα επιστρέψει», σημείωσε.



Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «δεξιά αριστεία που μόνο αριστεία δεν είναι», συμπληρώνοντας με νόημα πως «η κυβέρνηση υπηρετεί τη διαφθορά και εργάζεται για τους διεθνείς φίλους της», με αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει γίνει «ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Εξωτερική πολιτική και προσφυγικό



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και της διεθνούς παρουσίας της Αριστεράς. Σχετικά με το μεταναστευτικό και τη διαχείριση των συνόρων, ξεκαθάρισε: «Δεν θα ανεχθούμε θύματα στα ελληνικά νερά. Δεν θα ανεχθούμε να γίνει η Ελλάδα αποθήκη ψυχών, ούτε και θα ανεχθούμε πρακτικές της ICE του Τραμπ».

Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος χαιρέτισε τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κύπρο, χαρακτηρίζοντας ως «ελπιδόφορο μήνυμα» την ενίσχυση του ΑΚΕΛ. Όπως τόνισε, η ισχυρή παρουσία της Αριστεράς είναι απολύτως απαραίτητη, «όχι μόνο ως απάντηση στην ακροδεξιά αλλά και για τη διεθνή ειρήνη».