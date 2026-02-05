Νόμος Κατσέλη: Υπέρ των δανειοληπτών ο Άρειος Πάγος - Με τη μηνιαία δόση οι τόκοι στα δάνεια

Η Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια, όσων έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι με βάση το σύνολο του ποσού.

Η απόφαση αφορά περί τους 350 χιλιάδες δανειολήπτες, των οποίων πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά.

Υπέρ του υπολογισμού των τόκων στη μηνιαία δόση τάχθηκε και ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Σωτήρης Πλαστήρας, στην εισήγηση του στην Ολομέλεια, δηλαδή υπέρ της λύσης που ευνοεί τους δανειολήπτες.

Σημειώνεται πως η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν αφορά μια στενή ομάδα «ειδικών» περιπτώσεων. Εκτιμάται ότι επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα περισσότερους από 300.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί ή εκκρεμεί να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη με το συνολικό ύψος των δανείων να ξεπερνά τα 12 δισ. ευρώ.