Κόκκινα δάνεια: Η κρίσιμη εισήγηση στον Άρειο Πάγο για τον υπολογισμό των τόκων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την κρίσιμη ολομέλεια του Αρείου Πάγου αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια, σε ένα ζήτημα που απασχολεί πάνω από 350.000 πολίτες.

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα ασχοληθεί με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον λεγόμενο νόμο Κατσέλη και αντιμετωπίζουν προβλήματα εξόφλησης των δόσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας στην εισήγηση που θα κάνει στην Ολομέλεια τάσσεται υπέρ της λύσης, που ευνοεί τους δανειολήπτες και ειδικότερα προτείνει ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Η διαφορά, αν η εισήγηση γίνει δεκτή είναι τεράστια για τα ποσά που τελικά θα κληθούν να πληρώσουν, όσοι θα ωφεληθούν από μια θετική απόφαση του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών.

Τέλος να σημειωθεί, ότι όπως είχε τονιστεί και στη δίκη από συνηγόρους εταιριών που έχουν αγοράσει κόκκινα δάνεια, αν η απόφαση του Αρείου Πάγου θα ταχθεί υπέρ της άποψης οι τόκοι να υπολογίζονται στη δόση κατά μήνα και όχι στο σύνολο της οφειλής, τότε τα δάνεια αυτά στην ουσία τους θα καταστούν σχεδόν άτοκα, προκαλώντας δικαστικές αντιδράσεις με αγωγές από εκείνους τους δανειολήπτες που πλήρωσαν κανονικά τις δόσεις τους με άλλον υπολογισμό.