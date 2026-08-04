Νοσοκομείο Χαλκίδας: Έσκασε φιάλη οξυγόνου τραυματίζοντας εργαζόμενο

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπως καταγγέλλει ο σύλλογος εργαζομένων του νοσοκομείου.

Το ροόμετρο φορητής φιάλης οξυγόνου έσκασε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας εργαζόμενος τεχνικός του νοσοκομείου στο πρόσωπο. Από τύχη δεν υπήρξαν, δε, και περισσότερα θύματα, καθώς στον θάλαμο νοσηλεύονταν ασθενείς που θα μπορούσαν επίσης να είχαν τραυματιστεί.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η φιάλη είχε τοποθετηθεί για τις ανάγκες πρόσθετης κλίνης και καταγγέλλει πως είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα για τους κινδύνους από την τοποθέτηση επιπλέον κρεβατιών χωρίς τις απαραίτητες υποδομές.

Αντίστοιχα και η ΑΔΕΔΥ Ευβοίας με ανακοίνωσή της καταγγέλλει υποστελέχωση και επικίνδυνες συνθήκες λειτουργίας στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, σημειώνοντας πως το περιστατικό δεν αποτελεί «απλά κακιά στιγμή, αλλά αποτέλεσμα της χρόνιας προβληματικής κατάστασης», υπογραμμίζοντας πως το νοσοκομείο λειτουργεί υποστελεχωμένο, με εργαζόμενους στα όρια της εξάντλησης και εκατοντάδες οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις.



Μετά το εργατικό ατύχημα, οι φορητές φιάλες οξυγόνου απομακρύνθηκαν από τα νοσηλευτικά τμήματα, όμως η ΑΔΕΔΥ Ευβοίας κάνει λόγο για «πρόχειρες λύσεις» αντί για πραγματικές διορθωτικές ενέργειες.

Από την πλευρά του ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας θέτει το ερώτημα, μεταξύ άλλων, «Τι θα συμβεί όταν ένας ασθενής που νοσηλεύεται σε πρόσθετη κλίνη χρειαστεί αιφνιδίως οξυγονοθεραπεία ή στενότερη παρακολούθηση;

Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;».

Η ανακοίνωση των εργαζομένων του νοσοκομείου

Αναλυτικά η ανακοίνωση των εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας έχει ως εξής:

«Δεν θα επιτρέψουμε η ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών να εξαρτάται από προφορικές εντολές!

Μετά το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στο Νοσοκομείο μας, την άμεση παρέμβαση του Συλλόγου Εργαζομένων και την καταγγελία που δημοσιοποιήσαμε στις 31/07/2026, οι φορητές φιάλες οξυγόνου απομακρύνθηκαν από τα νοσηλευτικά τμήματα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί στους εργαζόμενους, δόθηκε νέα προφορική εντολή οι πρόσθετες κλίνες να χρησιμοποιούνται μόνο για ασθενείς που δεν χρειάζονται χορήγηση οξυγόνου.

Η εξέλιξη αυτή όχι μόνο δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά γεννά ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα:

• Ποιος δίνει αυτές τις εντολές;

• Γιατί δίνονται προφορικά και όχι εγγράφως;

• Με ποια επιστημονικά και κλινικά κριτήρια χαρακτηρίζεται ένας νοσηλευόμενος ως «ελαφρύ περιστατικό»;

Σε ένα νοσοκομείο δεν υπάρχουν «ελαφριά» και «βαριά» περιστατικά με διοικητικούς όρους. Υπάρχουν ασθενείς των οποίων η κλινική κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή και οι οποίοι πρέπει να νοσηλεύονται με ασφάλεια, στις κατάλληλες υποδομές.

Τι θα συμβεί όταν ένας ασθενής που νοσηλεύεται σε πρόσθετη κλίνη χρειαστεί αιφνιδίως οξυγονοθεραπεία ή στενότερη παρακολούθηση;

Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;

Θα υποχρεωθούν για ακόμη μία φορά οι νοσηλευτές των ήδη υποστελεχωμένων και εξαντλημένων τμημάτων να αναζητούν διαθέσιμες κλίνες και να μεταφέρουν ασθενείς μέσα σε συνθήκες υπερπληρότητας, προσθέτοντας ακόμη μεγαλύτερο φόρτο εργασίας και ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού;

Το σοβαρό εργατικό ατύχημα απέδειξε ότι οι πρόχειρες λύσεις και οι αυτοσχεδιασμοί δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον επιστημονικό σχεδιασμό, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και την επαρκή στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων.

Η απομάκρυνση των φορητών φιαλών οξυγόνου δεν αναιρεί το βασικό πρόβλημα. Οι πρόσθετες κλίνες εξακολουθούν να παραμένουν σε θαλάμους που δεν σχεδιάστηκαν για να τις φιλοξενούν, χωρίς να έχουν αλλάξει οι πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των τμημάτων, χωρίς ενίσχυση του προσωπικού και χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων δηλώνει ξεκάθαρα ότι η ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών δεν μπορεί να εξαρτάται από προφορικές οδηγίες, πρόχειρες αποφάσεις και λύσεις της τελευταίας στιγμής.

Απαιτούμε:

• Την άμεση απομάκρυνση όλων των πρόσθετων κλινών από τα νοσηλευτικά τμήματα.

• Την έγγραφη ανάκληση κάθε προφορικής οδηγίας που αλλοιώνει τους κανόνες ασφαλούς νοσηλείας.

• Την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στο εργατικό ατύχημα και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύψουν.

• Την άμεση ενίσχυση του Νοσοκομείου με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και την προσαρμογή του Οργανισμού στις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας.

Η υγεία και η ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών δεν είναι θέμα διαχείρισης ούτε ζήτημα προφορικών εντολών.

Είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Διοίκησης και της Πολιτείας.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων θα συνεχίσει να παρεμβαίνει αποφασιστικά μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκομείου και να πάψουν οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς να εκτίθενται σε κινδύνους που μπορούν και πρέπει να προληφθούν».