Παρανάλωμα του πυρός αστικό λεωφορείο μέσα στο νοσοκομείο Καβάλας

Ένα απρόοπτο περιστατικό συνέβη σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, στο νοσοκομείο Καβάλας. Σύμφωνα με την Πρωινή, αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγα μόλις μέτρα αφού πέρασε την πύλη. Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο και η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του οχήματος ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα.

Φωτό proininews

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι επιβάτες και ο οδηγός φέρεται να εγκατέλειψαν εγκαίρως το λεωφορείο. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

