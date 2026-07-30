Ελλάδα Φωτιά Λεωφορεία Νοσοκομεία Καβάλα Local News

Παρανάλωμα του πυρός αστικό λεωφορείο μέσα στο νοσοκομείο Καβάλας

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

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Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Ένα απρόοπτο περιστατικό συνέβη σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, στο νοσοκομείο Καβάλας. Σύμφωνα με την Πρωινή, αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγα μόλις μέτρα αφού πέρασε την πύλη. Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο και η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του οχήματος ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα.

Φωτό proininews
Φωτό proininews

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι επιβάτες και ο οδηγός φέρεται να εγκατέλειψαν εγκαίρως το λεωφορείο. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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Ελλάδα Φωτιά Λεωφορεία Νοσοκομεία Καβάλα Local News

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