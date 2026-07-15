ΝΤΡΟΠΗ Αργείε…

Ο Θοδωρής λοιπόν στα είκοσι του, είναι νεκρός από αστυνομική σφαίρα. Οι τουλάχιστον εικοσιμία σφαίρες που έπεσαν θυμίζουν σκηνικό φαρ ουέστ. Και όμως σφαίρες έπεσαν μόνο από την μια μεριά, αυτή της αστυνομίας. Από αυτή την μεριά που νομιμοποιεί την άμυνα, και σωστά, μονάχα όταν κινδυνέψει η ζωή του αστυνομικού.

Ότι ο Θοδωρής στα είκοσι του βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, το κάνει ακόμα χειρότερο.

Ότι ο αρμόδιος πολιτικά υπουργός, χωρίς περιστροφές καταδικάζει την θανατηφόρα αστυνομική δράση και δεν έψαξε δικαιολογίες δείχνει το μέγεθος του «λάθους». Δήλωσε συγκεκριμένα : «Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτούργησαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή ενός παιδιού».

Βεβαίως στην Ελλάδα όπου τα περισσότερα από τους περισσότερους αντιμετωπίζονται οπαδικά, κάποιοι αντί να σκύψουν το κεφάλι και να σωπάσουν, αρχίζουν καυγά με άλλους πρόθυμους να σπάσουν την νεκρική σιγή. Μόνο που στην περίπτωση του Θοδωρή δεν υπάρχει χώρος για σύγχυση και θολούρες. Δεν είναι μια αφορμή για συζητήσεις για τον ρόλο της αστυνομίας. Μια συζήτηση που ούτως η άλλως ανήκει στον προηγούμενο αιώνα. Η ερώτηση: τι αστυνομία θέλουμε; έχει απαντηθεί χιλιάδες φορές. Θέλουμε απλά, μια καλή αστυνομία.

Και εκεί που οι περισσότεροι τουλάχιστον καταλαβαίνουν το προφανές, ο δήμαρχος της πόλης που έγινε το κακό, αισθάνεται την ανάγκη να τοποθετηθεί. Όχι για να εκφράσει την λύπη του. Αλλά για να επιτεθεί στην χαρακωμένη μητέρα. Τα γιατί, ακόμα και τα πιο λογικά, όπως αυτά που αφορούν την έκδοση διπλώματος οδήγησης, δεν είναι αρμοδιότητα της μάνας να τα απαντήσει. Όπως δεν είναι αρκετό να μιλάει κάποιος για την ελλιπή εκπαίδευση των αστυνομικών ως άλλοθι σε ένα φόνο.

Όταν αυτός που κάνει -απρόκλητα μάλιστα- τέτοια εμφανώς άκαιρη και αστήρικτη παρέμβαση, δεν κάνει λάθος. Κάνει επιλογή. Μιλάει σε αυτούς που τον κατέστησαν πρώτο πολίτη της πόλης, και αισθάνεται την ανάγκη αφού δεν έχει τίποτα να πει, να κάνει θόρυβο. Και δυστυχώς οι άδειοι τενεκέδες κάνουν το περισσότερο θόρυβο. Αιδώς Αργείοι ή πιο σωστά στον ενικό. ΝΤΡΟΠΗ Αργείε…