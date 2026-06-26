Ο Akylas ταρακούνησε τη Θεσσαλονίκη στην πρώτη μεγάλη συναυλία της καριέρας του

Την πρώτη μεγάλη συναυλία της καριέρας του στην Ελλάδα πραγματοποίησε ο Akylas και μπροστά σε χιλιάδες θεατές που κατέκλυσαν τη Μονή Λαζαριστών έδωσε τον καλύτερό του εαυτό.

Το εντυπωσιακό show, που ήταν γεμάτο μουσική, χορογραφίες, δυναμικούς φωτισμούς, εντυπωσιακά κοστούμια και την αστείρευτη ενέργεια του Ακύλα on stage, ήταν μια αξέχαστη εμπειρία για όποιον βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και αναμφισβήτητα μία από τις κορυφαίες στιγμές της συναυλίας ήταν όταν ερμήνευσε το «Ferto», το τραγούδι που εξελίχθηκε σε viral φαινόμενο, ξεπερνώντας τα 12 εκατομμύρια streams στο Spotify.

Μετά το τέλος της συναυλίας, ο Ακύλας παρέμεινε στον χώρο μέχρι αργά, θέλοντας να συναντήσει όσους περίμεναν υπομονετικά να τον δουν από κοντά. Εκατοντάδες fans σχημάτισαν ουρές για μία φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο, με τη συγκίνηση να είναι εμφανής σε πολλά παιδιά που περίμεναν αυτή τη στιγμή εδώ και και καιρό.