Akylas: Στην πρώτη κουζίνα που δούλεψα μου έλεγαν: «άντε μωρέ με τη Βουγιουκλάκη εδώ μέσα»

Ο Akylas άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τη διαφορετικότητά του, το bullying που δέχτηκε επειδή είναι γκέι, αλλά και τους γονείς του που δεν τον έκαναν ποτέ να αμφιβάλλει για την αγάπη τους.

«Ήμουν ένα διαφορετικό αγόρι από τα άλλα. Όσο ήμουν στο δημοτικό δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι το διαφορετικό, μπορεί να ήμουν ένα πιο ευαίσθητο αγόρι. Είχα μια θηλυπρέπεια στη συμπεριφορά μου που δεν ήταν τόσο συνηθισμένη στα άλλα αγόρια. Οι άλλοι με έκαναν να το καταλάβω. Θυμάμαι ένα σκηνικό όπου πηγαίναμε μία εκδρομή στην Αθήνα. Μου είχε πετάξει ένα άλλο παιδάκι ένα πανάκι από τα καθίσματα του λεωφορείου και είπε α, αυτό έπεσε στον γκέι! Και εγώ ήμουν σε φάση τι με είπε τώρα αυτός; Δεν το συζητούσα με κανέναν γονιό. Κουβάλαγα όλο αυτό το βάρος μέσα μου, ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει με εμένα, κάτι δεν πάει καλά».

«Εκεί ένιωσα ότι ανήκω»

«Και στο γυμνάστιο δυσκολεύτηκα πολύ γιατί καταλάβαινα ότι κάτι συνέβαινε με εμένα και φοβόμουν ότι θα μείνω μόνος μου, ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να κάνω την κλασική οικογένεια, ότι δεν ανήκω κάπου, γιατί ήμουν σε μία κλειστή κοινωνία. Είχα πολύ μαύρες στιγμές, έως και αυτοκαταστροφικές. Στην τρίτη Γυμνασίου αποδέχτηκα τι συμβαίνει μέσα μου και ότι έπρεπε να το μοιραστώ με δικά μου άτομα, αλλά δεν ήμουν ακόμα ΟΚ. 18 χρόνων φεύγω για Θεσσαλονίκη. Εκεί κατάλαβα ποιος είμαι. Είχε ξεκινήσει και το Thessaloniki Pride, στο οποίο είχα μπει ως εθελοντής και μοιραζόμασταν τους ίδιους προβληματισμούς. Εκεί ένιωσα ότι ανήκω. Πέρασα πολύ όμορφα».

«Ο γονιός σου ξέρει»

«Με τους γονείς μου δεν το μοιράστηκα, το θεώρησα πολύ βαρύ. Είχα κάνει μια συζήτηση με την αδελφή μου, αλλά εντάξει, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια… Ο γονιός σου ξέρει. Δεν τους έδινα χώρο, ήμουν τόσο φοβισμένος. Γυρνούσα σπίτι και κλειδωνόμουν στο δωμάτιο, δεν έκανα συζητήσεις μαζί τους. Στην πορεία από τις πράξεις τους κατάλαβα πως ήταν πολύ ανοιχτοί και ήταν πάντοτε δίπλα μου».

«Παίζαμε κρυφτό μέσα στην πόλη»

«Ο πρώτος έρωτας ήρθε στο Λύκειο και ήταν πολύ cute, πολύ ωραία η όλη φάση εκεί. Ήταν όμως πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί έπρεπε να παίξουμε κρυφτό μέσα στην πόλη. Είμαι πολύ χαρούμενος όμως που κατάφερα μέσα σε μια μικρή επαρχία να ζήσω τον σχολικό έρωτα».

«Βίωσα την απαξίωση και το bullying»

«Θυμάμαι στην πρώτη κουζίνα που δούλεψα, όταν τους είχα πει ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, μου έλεγαν: άντε μωρέ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη εδώ μέσα! Βίωσα την απαξίωση και το bullying, καθώς ήμουν ένα γκέι αγόρι που άκουγε άλλη μουσική. Δεν καταλαβαίνω πού ενοχλώ».