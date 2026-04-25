Ο Άλτμαν ζητά συγγνώμη που δεν ενημέρωσε την αστυνομία πριν από το μακελειό σε σχολείο του Καναδά

Ο επικεφαλής της OpenAI έστειλε επιστολή με την οποία ζητά συγγνώμη επειδή η εταιρεία δεν ειδοποίησε τις αρχές για την online δραστηριότητα της τρανς 18χρονης που σκότωσε οκτώ ανθρώπους σε σχολείο στο Τάμπλερ Ριτζ της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά.

Στην επιστολή, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 24/4, ο Σαμ Άλτμαν εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του σε ολόκληρη την κοινότητα.

«Λυπάμαι βαθιά που δεν ενημερώσαμε τις αρχές για τον λογαριασμό που αποκλείστηκε τον Ιούνιο», ανέφερε ο Άλτμαν. «Γνωρίζω ότι τα λόγια δεν αρκούν ποτέ, αλλά πιστεύω πως μια συγγνώμη είναι απαραίτητη για να αναγνωριστούν η βλάβη και η ανεπανόρθωτη απώλεια που έχει υποστεί η κοινότητά σας».

Η επιστολή, με ημερομηνία την Πέμπτη 23/4, αναρτήθηκε στα social media του πρωθυπουργού της Βρετανικής Κολομβίας, Ντέιβιντ Έιμπι, καθώς και στην τοπική ιστοσελίδα Tumbler RidgeLines την Παρασκευή, αναφέρει ο Guardian.

Το μακελειό στο σχολείο από μια 18χρονη τρανς

Στις 10 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την αστυνομία, η 18χρονη φερόμενη ως δράστις, Τζέσι Βαν Ρούτσελααρ, σκότωσε τη 39χρονη μητέρα της Τζένιφερ Τζέικομπς και τον 11χρονο ετεροθαλή αδελφό της, Έμετ Τζέικομπς, στο σπίτι τους στη βόρεια Βρετανική Κολομβία. Έπειτα μετέβη στο κοντινό Γυμνάσιο Tumbler Ridge, όπου άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας πέντε παιδιά και μία εκπαιδευτικό, πριν αυτοκτονήσει.

Είκοσι πέντε ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση.

Μετά το περιστατικό, η OpenAI αποκάλυψε ότι τον περασμένο Ιούνιο είχε εντοπίσει τον λογαριασμό της Βαν Ρούτσελααρ μέσω συστημάτων ανίχνευσης καταχρηστικής χρήσης, καθώς εντοπίστηκαν ενδείξεις «προώθησης βίαιων ενεργειών».

Είχαν αποκλείσει τον λογαριασμό της

Η εταιρεία τεχνολογίας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι εξέτασε το ενδεχόμενο να ενημερώσει τη Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία, αλλά τότε έκρινε πως η δραστηριότητα του λογαριασμού δεν ξεπερνούσε το όριο που απαιτείται για ενημέρωση των αρχών. Η OpenAI απέκλεισε τον λογαριασμό τον Ιούνιο για παραβίαση των όρων χρήσης.

Την περίοδο εκείνη, ο Έιμπι είχε δηλώσει ότι «φαίνεται πως» η OpenAI είχε την ευκαιρία να αποτρέψει τη μαζική επίθεση.

Στην επιστολή του, ο Άλτμαν ανέφερε ότι είχε μιλήσει με τον δήμαρχο του Τάμπλερ Ριτζ, Ντάριλ Κρακόουκα, και τον Έιμπι, οι οποίοι του μετέφεραν «τον θυμό, τη θλίψη και την ανησυχία» της τοπικής κοινωνίας. Συμφωνήθηκε πως χρειαζόταν μια δημόσια συγγνώμη, αλλά έπρεπε πρώτα να δοθεί χρόνος στην κοινότητα για να πενθήσει.

«Θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου σε ολόκληρη την κοινότητα», δήλωσε ο Άλτμαν. «Κανείς δεν πρέπει ποτέ να έρθει αντιμέτωπος με μια τέτοια τραγωδία. Δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα χειρότερο από την απώλεια ενός παιδιού.

«Η σκέψη μου παραμένει με τα θύματα». Ο Άλτμαν επανέλαβε τη δέσμευσή του να βρεθούν τρόποι ώστε να αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες.

«Από εδώ και πέρα, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλες τις βαθμίδες της κυβέρνησης για να διασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί», ανέφερε.

Σε ανάρτησή του, ο Έιμπι χαρακτήρισε τη συγγνώμη «απαραίτητη, αλλά τραγικά ανεπαρκή μπροστά στην καταστροφή που υπέστησαν οι οικογένειες του Τάμπλερ Ριτζ».