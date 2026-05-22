Ο άνθρωπος πίσω από τον «Λάμπρο» της 17Ν - Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εξακολουθεί να διχάζει

Η υπόθεση της «Επαναστατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη» αποτελεί ένα από τα πιο βαριά και πολυσυζητημένα κεφάλαια της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Για σχεδόν 27 χρόνια, η οργάνωση έδρασε στο περιθώριο του πολιτικού και αστυνομικού ραντάρ, αφήνοντας πίσω της 23 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Στο κέντρο αυτής της υπόθεσης, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, βρέθηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος – ο άνθρωπος που η Αντιτρομοκρατική και η Δικαιοσύνη ταυτοποίησαν ως τον «Λάμπρο», τον φερόμενο καθοδηγητή της οργάνωσης.

Για τον ίδιο, όμως, ήταν η αρχή μιας μακράς δικαστικής και δημόσιας διαμάχης γύρω από την ταυτότητα και τον ρόλο που είχε στην τρομοκρατική οργάνωση.

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Από το Παρίσι στην παρανομία - Μια ζωή με διπλή ταυτότητα

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος γεννήθηκε το 1944 στο Παρίσι και μεγάλωσε ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία. Προερχόταν από πολιτικοποιημένο οικογενειακό περιβάλλον και σπούδασε μαθηματικά και οικονομικά στη Γαλλία.

Πριν τη σύλληψή του, ζούσε για χρόνια με ψευδώνυμο («Μιχάλης Οικονόμου»), διατηρώντας χαμηλό προφίλ που του επέτρεπε να κινείται ανάμεσα σε Ελλάδα και εξωτερικό χωρίς να τραβά την προσοχή των Αρχών.

Ο Γιωτόπουλος υπήρξε μέλος της ΕΔΑ και, μετά την εγκαθίδρυση της Χούντας των Συνταγματαρχών, συμμετείχε στην οργάνωση 29 Μάη και αργότερα στη Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση (ΛΕΑ), της οποίας υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος. Το 1968 φέρεται να ταξίδεψε στην Κούβα μαζί με άλλους Έλληνες και Ευρωπαίους για εκπαίδευση στο αντάρτικο πόλης, ύστερα από συστάσεις του Μιχάλη Ράπτη («Μισέλ Πάμπλο»).

Το 1971 καταδικάστηκε ερήμην από το ειδικό δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε πέντε χρόνια φυλάκιση βάσει του νόμου 509. Ένα χρόνο αργότερα, στις 29 Αυγούστου 1972, συμμετείχε σε βομβιστική ενέργεια στο υπόγειο της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η ΛΕΑ. Από τότε χρησιμοποιούσε το όνομα «Μιχάλης Οικονόμου» μέχρι τη σύλληψή του το 2002.

Μετά την πτώση της Χούντας, επέστρεψε στην Αθήνα και εργάστηκε ως μεταφραστής γαλλικών κειμένων.

Από τον «Μιχάλη Οικονόμου» στον «Λάμπρο»



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την απόφαση του δικαστηρίου, ο Γιωτόπουλος ήταν γνωστός μέσα στην οργάνωση ως «Λάμπρος».

Η δικαστική κρίση τον τοποθέτησε:

στον ρόλο του ιδεολογικού καθοδηγητή

στον ρόλο του οργανωτικού συντονιστή

ως πρόσωπο αναφοράς για τα υπόλοιπα μέλη

Ο ίδιος αρνήθηκε σταθερά κάθε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες στηρίχθηκαν σε μαρτυρίες συγκατηγορουμένων που επιδίωξαν ευνοϊκή μεταχείριση.

Η εξάρθρωση της 17Ν και η κατάρρευση του μύθου

Η κρίσιμη καμπή ήρθε το καλοκαίρι του 2002, όταν η έκρηξη στον Πειραιά αποκάλυψε τον Σάββα Ξηρό. Από εκεί ξεκίνησε μία αλυσίδα συλλήψεων που οδήγησε στην αποδόμηση της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Η εξάρθρωση της 17Ν το 2002 κατέρριψε την εικόνα μιας «αόρατης» οργάνωσης που για δεκαετίες παρέμενε ανεξιχνίαστη.



Η υπόθεση βασίστηκε σε:

στοιχεία DNA

καταθέσεις συγκατηγορουμένων

ανάλυση οπλισμού και ευρημάτων

σταδιακή αποδόμηση του δικτύου

Ο Γιωτόπουλος βρέθηκε στο κέντρο αυτής της αποκάλυψης.

Η σύλληψη στους Λειψούς



Στις 17 Ιουλίου 2002, ο Γιωτόπουλος εντοπίστηκε και συνελήφθη στους Λειψούς όπου διέμενε στο διαβόητο σομόν σπίτι μαζί με τη σύντροφό του Μαρί Τερέζ Πεϊνό.

Η σύλληψή του θεωρήθηκε κομβική, καθώς για πρώτη φορά οι Αρχές πίστεψαν ότι έχουν στα χέρια τους τον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης.

Του απεδόθησαν κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις, καθώς και για συμμετοχή στην οργάνωση 17 Νοέμβρη.

«Αρνούμαι τις αποδιδόμενες σε μένα κατηγορίες»

Ο Γιωτόπουλος οδηγήθηκε σε μία από τις πιο πολυετείς και πολυσυζητημένες δίκες στην ελληνική ποινική ιστορία. Ο ίδιος, κατά την απολογία του, είχε δηλώσει ότι δεν καταδικάζει τις ενέργειες της 17Ν, αλλά δεν παραδέχθηκε ποτέ συμμετοχή, ούτε στον ιδεολογικό ούτε στον επιχειρησιακό ιστό της οργάνωσης.

Προτού αρχίσει η δίκη, ενώπιον της ανακρίτριας είχε καταθέσει:

«Αρνούμαι τις αποδιδόμενες σε μένα κατηγορίες. Όσον αφορά την αναγνώριση στο πρόσωπό μου του ατόμου με το κωδικό όνομα Λάμπρος από συγκατηγορουμένους μου, δηλώνω ότι δεν τους γνωρίζω, δεν έχω δει κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου ποτέ μου. Πιστεύω ότι είναι σκευωρία εις βάρος μου των συγκατηγορουμένων μου και κυρίως οι καταθέσεις τους είναι προϊόν συναλλαγής με τις διωκτικές Αρχές, προκειμένου να επιτύχουν ευνοϊκή μεταχείριση για τους εαυτούς τους».

Στην καταδικαστική απόφαση ο Γιωτόπουλος παρουσιάζεται ως «χαρισματικό άτομο», με πολύ καλή εμφάνιση, άπταιστη γνώση των γαλλικών, αγγλικών, αλλά και των ελληνικών, άνθρωπος με βαθιά μαρξιστική-λενινιστική συγκρότηση, αλλά και γενικότερη κλασική λογοτεχνική παιδεία. Άνθρωπος που, επίσης, είχε σχέση με την αντίσταση κατά της επτάχρονης χούντας.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Αλ. Γιωτόπουλος ως μέλος της «εκτελεστικής γραμματείας», μετέφερε τις εντολές θανάτου και με πειθώ και φορτικότητα έπειθε τα μέλη του πυρήνα της.

Το δικαστήριο τον έκρινε ως τον αρχηγό της οργάνωσης και καταδικάστηκε τελικά:



σε 17 φορές ισόβια

και επιπλέον 25 έτη κάθειρξης

Η καλή διαγωγή του Γιωτόπουλου εντός φυλακής

Στη φυλακή, η εικόνα του Γιωτόπουλου μετατοπίζεται από το προφίλ του καταδικασμένου ως ηγετικού στελέχους της 17Ν σε εκείνο ενός ηλικιωμένου κρατουμένου με ακαδημαϊκή δραστηριότητα, σπουδές και δημόσιες παρεμβάσεις.

Κατά τον εγκλεισμό του ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στα μαθηματικά στη Γαλλία, στοιχείο που προβάλλει ως ένδειξη συνέπειας και καλής διαγωγής, χωρίς όμως να έχει οδηγήσει σε ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.

Τα αιτήματα αποφυλάκισης ή ευεργετικών υπολογισμών απορρίπτονται επανειλημμένα, με τη δικαιολογία ότι η τυπική συμπεριφορά δεν αρκεί για να στοιχειοθετήσει ουσιαστική μεταμέλεια και επανένταξη, ιδιαίτερα σε υποθέσεις βαριάς τρομοκρατίας

Η αποφυλάκιση και το ενδεχόμενο της αναίρεσης



Χθες, 21 Μαϊου 2026, έπειτα από περίπου 24 χρόνια κράτησης, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους:

Υποχρεωτική παραμονή στη χώρα

Τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα

Καθορισμένη μόνιμη κατοικία

Η απόφαση προκάλεσε νέο κύκλο δημόσιας συζήτησης, καθώς θεωρήθηκε από πολλούς το τυπικό κλείσιμο ενός από τα πιο βαριά κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής ασφάλειας.

Την ίδια ώρα, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου μελετά την άσκηση αναίρεσης, μετά από εισαγγελική παραγγελία, γεγονός που δείχνει ότι η δικαστική διαδρομή δεν έχει ακόμη πλήρως ολοκληρωθεί.

Ποιοι βασικοί της 17Ν μένουν στη φυλακή

Μετά την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, στη φυλακή για την υπόθεση της «17 Νοέμβρη» παραμένουν πλέον μόνο τρεις καταδικασθέντες.

Πρόκειται για τον Δημήτρη Κουφοντίνα, που εκτίει ποινή 11 φορές ισόβια συν 25 έτη και αναμένεται να αποκτήσει δικαίωμα υποβολής αιτήματος αποφυλάκισης το 2027, καθώς και για τους αδελφούς Χριστόδουλο και Σάββα Ξηρό.

Ο Χριστόδουλος Ξηρός έχει καταδικαστεί σε έξι φορές ισόβια συν 25 έτη, ενώ ο Σάββας Ξηρός εκτίει ποινή πέντε φορές ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 25 ετών.

Ένα πρόσωπο που ακόμα διχάζει



Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πρόσωπα της υπόθεσης 17Ν.

Για τις δικαστικές αρχές, ήταν ο «Λάμπρος», ο άνθρωπος που έδωσε ιδεολογική συνοχή σε μια ένοπλη οργάνωση. Για τον ίδιο, παραμένει ένα πρόσωπο που αρνείται τη θέση αυτή, επιμένοντας ότι η ιστορία του δεν έχει ειπωθεί όπως ο ίδιος τη βίωσε.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η υπόθεση Γιωτόπουλου δεν είναι απλώς ένα κεφάλαιο ποινικού φακέλου, αλλά κομμάτι μιας ευρύτερης ιστορικής αφήγησης που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα μέχρι σήμερα.