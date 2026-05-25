«Κακώς αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος»: Αναίρεση στην απόφαση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου

Την αναίρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη αποφάσισε εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης που μελέτησε τη δικογραφία έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι 25 χρόνια. Επίσης η αναίρεση ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος συνιστά λόγω αποφυλάκισης ενός πολύ ισοβίτη.

Μετά ταύτα η πρόεδρος του Αρείου Πάγου όπως έχει δυνατότητα από το νόμο θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως η οποία αν γίνει δεκτή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.