Οι πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του

Εκτός φυλακής είναι πλέον ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος αποφυλακίστηκε χθες Πέμπτη (21/5) για πρώτη φορά μετά από 24 χρόνια.

Ο άνθρωπος που καταδικάστηκε ως ιδεολογικός «εγκέφαλος» και ιθύνων νους πίσω από δολοφονίες πολιτικών, διπλωματών, αστυνομικών, επιχειρηματιών και ξένων αξιωματούχων, πέρασε την έξοδο της φυλακής, εξέλιξη που έφερε θύελλα αντιδράσεων, πρώτα από όλα σε συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Για την αποφυλάκισή του «Λάμπρου» της 17 Νοέμβρη, οι αρμόδιες Αρχές συνυπολόγισαν την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του, την καλή διαγωγή που επέδειξε και την τήρηση των αδειών, καθώς και την απόκτηση διδακτορικού τίτλου στη διάρκεια έκτισης της ποινής του.

To ΜEGA μετέδωσε τις πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, μετά την αποφυλάκισή του, τη στιγμή που κατευθυνόταν στο σπίτι που διαμένει στον Βύρωνα.

Μαζί του ήταν και η Γαλλίδα σύντροφός του, ενώ δεν απάντησε σε ερωτήσεις.

Το βούλευμα που οδήγησε στην αποφυλάκιση

Μετά από 4 απορριπτικές αποφάσεις το «πράσινο φως» ήρθε για την αποφυλάκιση του «Λάμπρου» της 17 Νοέμβρη. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η μόρφωσή του -καθώς πήρε πτυχίο στα μαθηματικά, μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο από γαλλικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, ενώ ήταν έγκλειστος- το σύνολο της ποινής που έχει εκτίσει και η καλή διαγωγή, πληρούσαν τους όρους αποφυλάκισης.

Εντύπωση βέβαια προκάλεσε το γεγονός, ότι η εισήγηση του εισαγγελέα ήταν αρνητική.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που φυλακίστηκε με όρους, πρέπει να δίνει μία φορά τον μήνα το παρών στο Αστυνομικό Τμήμα του Βύρωνα, απαγορεύεται να βγει από τη χώρα ενώ θα έπρεπε, όπως και έκανε, να δηλώσει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος με παραγγελία του ζήτησε να μελετηθεί το ενδεχόμενο να ασκηθεί αναίρεση στο βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Σημειώνεται ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, καθώς και για εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη.