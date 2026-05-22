Ανατροπή στην αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Εξετάζεται άσκηση αναίρεσης της απόφασης από τον Άρειο Πάγο
Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου του εφετείου Πειραιά, ο αντεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου μελετά την άσκηση αναίρεσης.
Την άσκηση αναίρεσης μελετά για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης.
Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου του εφετείου Πειραιά, ο αντεισαγγελέας του ανωτάτου δικαστηρίου μελετά την άσκηση αναίρεσης.
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος.