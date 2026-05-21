Αποφυλακίστηκε ο 82χρονος αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Αποφυλακίστηκε, με όρους για λόγους υγείας, από τις φυλακές Κορυδαλλού ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, με απόφαση του αρμόδιου συμβουλίου.

Ο 82χρονος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη στις 17 Ιουλίου 2002 μετά από επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας στους Λειψούς.

Σημειώνεται πως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άρχισε να παίρνει άδειες από το 2022 τηρώντας τα προβλεπόμενα ενώ μετά από την αποφυλάκισή του θα πρέπει να μη φύγει από τη χώρα, να έχει μόνιμη κατοικία και να παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος εξέτιε ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες και ήταν η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκισης που κατέθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών είχε βγάλει αρνητικό βούλευμα για την αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου ωστόσο μετά από την έφεση που έγινε δεκτή από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και παρά την αρνητική εισαγγελική πρόταση, αποφασίστηκε η αποφυλάκισή του.

Από τη 17 Νοέμβρη στη φυλακή παραμένουν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και οι Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.