Ο Χάαλαντ επέστρεψε από την Αμερική με ένα... ασυνήθιστο σουβενίρ - Πόσο κοστίζει

Η αποστολή της εθνικής Νορβηγίας επέστρεψε στο Όσλο, με τους συμπατριώτες τους να τους υποδέχονται ως θριαμβευτές μετά την φανταστική πορεία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού.

Ακόμα και στην επιστροφή, όλα τα βλέμματα τα τράβηξε ο Έρλινγκ Χάαλαντ ο οποίος βγήκε από το αεροπλάνο με ένα βαλσαμωμένο ρακούν στο χέρι το οποίο αγόρασε ως... ενθύμιο από την Αμερική.

Μάλιστα το συγκεκριμένο δεν είναι ένα απλό ενθύμιο ή ένα σουβενίρ που μπορεί να αγοράσει ο οποιοσδήποτε. Το συγκεκριμένο ρακούν που κρατάει και ένα μπουκάλι ουίσκι κοστίζει 750 δολάρια, ή αλλιώς 655 ευρώ.