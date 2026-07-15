Ο Χάαλαντ σε εκδήλωση της Dolce & Gabbana μαζί με την εντυπωσιακή σύντροφό του

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ βρέθηκε στην Ταορμίνα της Ιταλίας και στο μαγευτικό Parco di Naxos, εκεί οπού με φόντο το Ιόνιο πέλαγος η γνωστή εταιρία Dolce & Gabbana παρουσίασε τη νέα collection Alta Sartoria Menswear.

Ο Νορβηγός σούπερ σταρ βρέθηκε στην εκδήλωση μαζί με την πανέμορφη σύντροφό του Ισαμπέλ Χάουγκενγκ Γιόχανσεν, αμέσως μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ που έγινε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Μπορεί όταν επέστρεψε στο Όσλο να ήταν ντυμένος αθλητικά, με ένα ταριχευμένο ρακούν στο χέρι, όμως στην Ιταλία ήταν πολύ κλασάτος, καθώς φορούσε ένα λευκό μεταξωτό κοστούμι, ενώ η εντυπωσιακή σύντροφός του ήταν ντυμένη με ένα επίσης εκθαμβωτικό αστραφτερό φόρεμα.

Μετά την εκδήλωση ο Χάαλαντ παρευρέθηκε σε δείπνο στη Villa Comunale, εκεί οπού βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι και ο ηθοποιός Μικέλε Μορόνε, με τον οποίο ο ποδοσφαιριστής μίλησε αρκετά.