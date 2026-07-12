Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Έρλινγκ Χάαλαντ

Τι έκανε ο Έρλινγκ Χάαλαντ στην «παρθενική» του παρουσία σε Μουντιάλ

Η «μηχανή» των γκολ έσβησε στα 7 τέρματα και μέχρι τώρα είναι ο δεύτερος σκόρερ της διοργάνωσης κάτω από τους Μέσι και Εμπαμπέ.

ΑΠΕ ΜΠ
ΑΠΕ ΜΠ
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Όνειρο ήτανε και πάει. Η μαχητική Νορβηγία λύγισε στην «υπεροχή» των Άγγλων και δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Μουντιάλ.

Ο παίκτης που ξεχώρισε από τους Σκανδιναβούς, ήταν το μεγάλο τους «κανόνι», που τους πήρε από το χέρι και τους έφτασε μέχρι τα προημιτελικά τις διοργάνωσης. Ο λόγος για τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη του παρουσία σε Μουντιάλ, κατέγραψε αξιοσημείωτη επίδοση. Σε 6 αναμετρήσεις σημείωσε 7 τέρματα και μέχρι τώρα είναι δεύτερος στον πίνακα των σκόρερ, καθώς μπροστά του βρίσκονται μόνο οι Λιονέλ Μέσι και Κίλιαν Εμπαμπέ, οι οποίοι έχουν βρει δίχτυα 8 φορές.

Μάλιστα ο Νορβηγός επιθετικός τοποθετήθηκε για την πορεία της ομάδας του στην διοργάνωση λέγοντας: «Αυτές ήταν οι καλύτερες εβδομάδες και η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου, ήταν εντελώς σουρεαλιστικό, είναι δύσκολο να το χωνέψεις όλο τώρα. Νιώθεις λίγο άδειος. Αν σκεφτώ γρήγορα αυτές τις 40 μέρες, ήταν η απόλυτη τρέλα»

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Σπορ Ποδόσφαιρο Μουντιάλ Έρλινγκ Χάαλαντ

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