Τι έκανε ο Έρλινγκ Χάαλαντ στην «παρθενική» του παρουσία σε Μουντιάλ

Όνειρο ήτανε και πάει. Η μαχητική Νορβηγία λύγισε στην «υπεροχή» των Άγγλων και δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στα ημιτελικά του φετινού Μουντιάλ.

Ο παίκτης που ξεχώρισε από τους Σκανδιναβούς, ήταν το μεγάλο τους «κανόνι», που τους πήρε από το χέρι και τους έφτασε μέχρι τα προημιτελικά τις διοργάνωσης. Ο λόγος για τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη του παρουσία σε Μουντιάλ, κατέγραψε αξιοσημείωτη επίδοση. Σε 6 αναμετρήσεις σημείωσε 7 τέρματα και μέχρι τώρα είναι δεύτερος στον πίνακα των σκόρερ, καθώς μπροστά του βρίσκονται μόνο οι Λιονέλ Μέσι και Κίλιαν Εμπαμπέ, οι οποίοι έχουν βρει δίχτυα 8 φορές.

Μάλιστα ο Νορβηγός επιθετικός τοποθετήθηκε για την πορεία της ομάδας του στην διοργάνωση λέγοντας: «Αυτές ήταν οι καλύτερες εβδομάδες και η καλύτερη εμπειρία της ζωής μου, ήταν εντελώς σουρεαλιστικό, είναι δύσκολο να το χωνέψεις όλο τώρα. Νιώθεις λίγο άδειος. Αν σκεφτώ γρήγορα αυτές τις 40 μέρες, ήταν η απόλυτη τρέλα»

Τα γκολ του Νορβηγού στο Μουντιάλ