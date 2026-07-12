Έξαλλοι οι Ελβετοί για τη διαιτησία στον αγώνα με την Αργεντινή: «Όλα ήταν στημένα υπέρ τους»

Η Ελβετία ηττήθηκε από την Αργεντινή με σκορ 1-3 και δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά του Μουντιάλ.

Ωστόσο οι Ελβετοί μετά την λήξη της αναμέτρησης, δεν δίστασαν να κρύψουν την δυσαρέσκεια τους για τις διαιτητικές αποφάσεις, του Ζοάο Πινέιρο. Πιο συγκεκριμένα η αποβολή του Εμπολό στο 72ο λεπτό, προκάλεσαν τις αντιδράσεις των ανθρώπων της ομάδας, καθώς οι ίδιοι θεώρησαν πως αυτή η απόφαση, έπαιξε σημαντικό ρόλο στον αποκλεισμό των Ελβετών από την διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του προπονητή των Ελβετών, Μουράτ Γιακίν

«Τιμωρηθήκαμε για ένα λάθος. Αυτή η κάρτα δεν είχε καμία απολύτως βάση. Δεν καταλαβαίνω. Ήταν μια αθώα κατάσταση. Δεν υπήρχε κακία. Αυτή η απόφαση ήταν απλά απίστευτη. Δεν συμφωνώ με αυτήν, υπήρξε σαφής επαφή, δεν καταλαβαίνω πώς ο διαιτητής και το VAR κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα».

«Το σχέδιο παιχνιδιού λειτούργησε. Ήμασταν πολύ ανώτεροι από τους αντιπάλους μας, ανακάμψαμε και είχαμε την ορμή υπέρ μας. Και μετά έρχεται μια λάθος απόφαση», τα αγόρια μου ήταν ήρωες».

Θέση για την συγκεκριμένη απόφαση πήραν οι Ακάντζι, Φρόιλερ και Τσάκα λέγοντας:

«Είναι δύσκολο όταν ο διαιτητής είναι επίσης εναντίον σου. Δεν είμαι από αυτούς που παραπονιούνται, αλλά δεν έχω παίξει ποτέ σε τόσο άνισο αγώνα όπου όλα κρίθηκαν υπέρ τους. Δεν τους έδειξαν καν κίτρινη κάρτα για προσομοίωση φάουλ. Τίποτα». Τόνισε ο διεθνής αμυντικός.



Με την σειρά του ο Φρόιλερ δήλωσε: «Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και πιέσαμε σκληρά... μέχρι την αποβολή. Τότε ήταν που το παιχνίδι κατέρρευσε. Το να αποκλειστείς έτσι πονάει ακόμα περισσότερο και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το VAR μπόρεσε να παρέμβει με αυτόν τον τρόπο σε ένα παιχνίδι σαν κι αυτό».

Τέλος ο αρχηγός της ομάδας, Γκράνιτ Τσάκα σημείωσε: «Οι κανόνες είναι κανόνες, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε. Αλλά με μια τέτοια απόφαση... Μην καταστρέφετε το παιχνίδι!»