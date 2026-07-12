Συγκλονιστικός Λόπες: «Ήθελα να βεβαιωθώ ότι ο Μέσι είναι αληθινός!»

Το Πράσινο Ακρωτήρι, κατέγραψε μια αξιοσημείωτη πορεία στο φετινό Μουντιάλ, καθώς έφτασε μέχρι τους «32 και έβαλε δύσκολα στην Αργεντινή, καθώς έστειλε το ματς στην παράταση, όπου «λύγισε» και ηττήθηκε με σκορ 2-3.

Ο αμυντικός του Πρασίνου Ακρωτηρίου, Ρομπέρτο ​​Λόπες, βρέθηκε καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή και μοιράστηκε έναν διάλογο που είχε με τον Λίονελ Μέσι.

Ο διεθνής αμυντικός δεν μπορούσε να πιστέψει πως βρίσκεται στον ίδιο αγωνιστικό χώρο με έναν από τους κορυφαίους παίκτες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι. «Τον είδα στο οπτικό μου πεδίο και τον έσπρωξα λίγο, μόνο για να βεβαιωθεί ότι ήταν... αληθινός. Έπρεπε να τον αγγίξω για να βεβαιωθώ ότι ήταν άνθρωπος! Δεν το πήρε και πολύ καλά», είπε. Και συνέχισε: «Μου είπε Λόπες, αυτό είναι φάουλ. Δεν υπάρχει μπάλα εδώ. Μην με αγγίζεις. Δεν έδωσα σημασία... Στο ημίχρονο του είπα "άκου, πρέπει να σε αγγίξω, γιατί αν είσαι πίσω μου, ξέρω ότι έχω μεγάλο πρόβλημα". Και απλώς σφίξαμε τα χέρια, και συνεχίσαμε», δήλωσε ο Ρομπέρτο Λόπες.