O Φάμελλος θέλει να πάει στη ΔΕΘ (με τον Τσίπρα)

Όσοι είδαμε τον Σωκράτη τον Φάμελλο στον Σεραφείμ Κοτρώτσο χθες το βράδυ καταλάβαμε πολύ καλά γιατί ο Πολάκης και οι άλλοι ζητούν εδώ και τώρα τη συμφωνία με τον Τσίπρα (υποτίθεται).

Και κυρίως το γιατί πρόσφατα ο βουλευτής από τα Χανιά (ΟPEN) δεν απέκλεισε κάθε σκέψη και σενάριο περί συμφωνίας του νυν προέδρου με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Δεν κάνω πολιτική με προσωπικούς όρους. Πάλεψα για να υπάρχει ενότητα στον προοδευτικό χώρο. Έχω κάνει πολλά και προσωπικές υπερβάσεις και θα συνεχίσω να κάνω προκειμένου να φύγει αυτή η κυβέρνηση».



Επί λέξει αυτή ήταν η απάντηση του κ. Φάμελλου όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει ενδεχόμενο να βρεθεί υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και ας έδειξε... ενοχλημένος για τα περί συνεννοήσεων.

Τι άλλο είδαμε; Έναν πρόεδρο να «τα μασάει» για τη ΔΕΘ και να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του FLASH ότι δεν αγωνιά για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά για το εάν θα υπάρξουν εξελίξεις (εάν θα τον φωνάξει ο Τσίπρας δηλαδή) μέχρι τον Αύγουστο...

Οπότε το πιθανότερο είναι πως δεν θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά πολύ θα το ήθελε- καταλαβαίνω - να το κάνει ως συμμετέχων στην ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα.