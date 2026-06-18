«Ερημοποίηση»: Η λέξη που τα λέει όλα για την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ

«Ερημοποίηση». Με αυτή τη λέξη απάντησε υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, όταν κλήθηκε από τον FLASH, να χαρακτηρίσει τη σημερινή κατάσταση του κόμματος. Η απόφαση της κεντρικής επιτροπής για στήριξη στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ουσιαστικά έδωσε το «πράσινο φως» σε όλους εκείνους, που ούτως ή άλλως είχαν απομακρυνθεί ή βρισκόντουσαν ενώπιον ανάλογης απόφασης. Ρεαλιστικό μεν, οξύμωρο, δε.

Άδεια γραφεία, κενές καρέκλες, ένα κτήριο που κάποτε έσφυζε από ζωή, μοιάζει με εγκαταλελειμμένο. Ο μοναδικός τακτικός επισκέπτης είναι ο Φώτης Κουβέλης που καθημερινώς βρίσκεται στη θέση του και όσες φορές ο Σωκράτης Φάμελλος συναντά τους συνεργάτες του. Το κλίμα έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, από την τελευταία απόφαση της κεντρικής επιτροπής που όπως λέει χαρακτηριστικά και πρώην στενός συνεργάτης του προέδρου, «το κόμμα δεν κλείνει από φόβο, μήπως, το πάρει ο Πολάκης με τη Δούρου και τον Παππά».

Όπως επιβεβαιώνουν πηγές από πολλές και διαφορετικές πλευρές, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Σωκράτης Φάμελλος δεν έχουν επικοινωνήσει εδώ και μήνες. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με τον Νίκο Παππά, όπως και ο ίδιος αποκάλυψε. Ίσως, μόνο, ο Παύλος Πολάκης, να πιστεύει πως «υπάρχει υπόγεια συμφωνία». Ούτε ο Νίκος Παππάς ούτε η Ρένα Δούρου, δεν έχουν αυτή την εκτίμηση.

Σενάριο επιστημονικής φαντασίας ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ

Τις επόμενες ημέρες ουσιαστικά παίζεται η τύχη του ΣΥΡΙΖΑ. Επί του παρόντος χρόνου, η εμφάνιση ψηφοδελτίου με τον τίτλο ΣΥΡΙΖΑ, μοιάζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Φαίνεται, όμως, πως δεν είναι και αδύνατον. Δεν αποκλείεται εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου, να αναγκαστεί ο Σωκράτης Φάμελλος να συγκαλέσει εκ νέου και την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Δεν είναι λίγοι, πλέον, που ζητούν να προχωρήσει συντεταγμένα ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια γενναία απόφαση. Είτε να διαλυθεί είτε να αυτονομηθεί πλήρως από την προηγούμενη απόφαση και να κατέβει στις επόμενες εκλογές.

Προσώρας η συγκέντρωση υπογραφών για τη σύγκληση της κεντρικής επιτροπής, δεν υπάρχει ως εσωτερική κίνηση. Αν και αρκετοί έχουν ήδη προχωρήσει σε μια πρώτη διερεύνηση προθέσεων. Ο Σωκράτης Φάμελλος δείχνει να βρίσκεται στο επίκεντρο ευρύτερης κριτικής που ξεπερνάει το στενό πυρήνα της μειοψηφούσας εσωκομματικής πλευράς.

Δεν θα πρέπει να θεωρηθεί, επίσης, τυχαίο, το γεγονός πως στελέχη της Νέας Αριστεράς, μιλούν, πλέον ανοιχτά, για την προοπτική της κοινής συνεργασίας. Δύσκολο, υποστηρίζουν αρκετοί καθώς δεν θεωρηθούν ρεαλιστικό να βρεθούν στο ίδιο εκλογικό ψηφοδέλτιο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Παύλος Πολάκης. Προσώρας, όμως…

Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες, αναμένεται εκτός της δημόσιας πολιτικής κριτικής που ασκείται προς τον Σωκράτη Φάμελλο, να υπάρξει συνάντηση, των δυο πλευρών, προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις, αναφορικά με τον οδικό χάρτη του κόμματος.

Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί είναι και ο προβληματισμός περί ΔΕΘ. Αν, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ επισκεφθεί με την ηγεσία του, τη Θεσσαλονίκη. «Μέχρι τότε, όλα αλλάζουν», ήταν η απάντηση του υψηλόβαθμου στελέχους…