Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί τους Ιρανούς: Μείνετε μακριά από τον σιδηρόδρομο

Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, τους κατοίκους του Ιράν με ανάρτησή του στο Χ ότι «η παρουσία σας σε τρένα και κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους χρήστες τρένων και τους επιβάτες στο Ιράν: Αγαπητοί πολίτες, για την ασφάλειά σας, σας ζητούμε από αυτή τη στιγμή και μέχρι τις 21:00 ώρα Ιράν, να αποφύγετε τη χρήση και τα ταξίδια με τρένο σε ολόκληρο το Ιράν», αναφέρει η ανακοίνωση των IDF. «Η παρουσία σας στα τρένα και κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

Η προειδοποίηση που εξέδωσε το Ισραήλ λήγει 6,5 ώρες πριν από την προθεσμία που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Τεχεράνη προκειμένου να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, η οποία έχει οριστεί για τις 8 μ.μ. της Τρίτης.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταστρέψει τις μη στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών και σταθμών παραγωγής ενέργειας, εάν αυτό δεν συμμορφωθεί.

Η στόχευση κρίσιμων μη στρατιωτικών υποδομών θα μπορούσε να θεωρηθεί έγκλημα πολέμου. Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει και στη συνέχεια έχει τροποποιήσει πολλές φορές τις προθεσμίες σχετικά με το άνοιγμα των στενών.