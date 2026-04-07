ΗΠΑ και Ισραήλ χτύπησαν σφοδρά το νησί Χαργκ - «Όχι» σε προσωρινή εκεχειρία από το Ιράν

Σε τροχιά ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στο Ιράν, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πλήγμα στο νησί Χαργκ, τον βασικό ενεργειακό κόμβο της χώρας. Βίντεο που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται από διάφορα σημεία, εντείνοντας την ανησυχία για σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Το σκηνικό γίνεται ακόμη πιο εκρηκτικό, καθώς οι αναφορές για αεροπορικές επιδρομές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πληθαίνουν, λίγες μόλις ώρες πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης υψώνουν τους τόνους, στέλνοντας σαφές μήνυμα κλιμάκωσης. Σε ανακοίνωσή τους τονίζουν πως «η αυτοσυγκράτηση έληξε», προαναγγέλλοντας σκληρή και χωρίς περιορισμούς αντίδραση.

Μάλιστα, προειδοποιούν ότι ενδεχόμενη περαιτέρω εμπλοκή των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε κινήσεις που «θα ξεπεράσουν τα όρια της περιοχής», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο γενικευμένης ενεργειακής και γεωπολιτικής κρίσης. Παράλληλα, διαμηνύουν ότι στόχος θα μπορούσε να γίνει η ενεργειακή τροφοδοσία των αντιπάλων τους, με επιπτώσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν για χρόνια.

Heavy U.S./Israeli airstrikes targeted Iran’s Kharg Island, hitting a radar station, a dock, and multiple military sites on the island pic.twitter.com/bLD1UotXeW — VolgaLad (@cym27s) April 7, 2026

Το θερμόμετρο ανεβαίνει επικίνδυνα, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, καθώς κάθε νέα κίνηση ενδέχεται να πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην ήδη εύθραυστη ισορροπία της περιοχής.

Ζητά εγγυήσεις διαρκείας το Ιράν

Σύμφωνα με ανώτατο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, το Ιράν αξιώνει άμεση παύση των επιθέσεων, δεσμευτικές εγγυήσεις ότι δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον, αλλά και καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές που έχουν προκληθεί. Την ίδια στιγμή, απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε σενάριο προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, επιμένοντας σε μια συνολική και μόνιμη συμφωνία.

Στο τραπέζι των απαιτήσεων τίθεται ακόμη και το ζήτημα των Στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να επιδιώκει τη δυνατότητα επιβολής τελών διέλευσης σε πλοία, ανάλογα με το φορτίο και τον τύπο τους, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Την ίδια ώρα, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Κουβέιτ, Μοχαμάντ Τουτουντζί, απηύθυνε δραματική έκκληση προς τις χώρες του Κόλπου να ενεργοποιήσουν κάθε διπλωματικό μέσο, προκειμένου να αποτραπεί «μια τραγωδία» στην περιοχή.

Το κλίμα επιβαρύνεται περαιτέρω από το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δώσει προθεσμία στην Τεχεράνη να άρει τον αποκλεισμό των Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας με σκληρή γλώσσα για καταστροφικές συνέπειες σε διαφορετική περίπτωση.

Σαν να μην έφτανε αυτό, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, και συγκεκριμένα στην περιοχή Τζουμπάιλ, ως αντίποινα για προηγούμενα πλήγματα. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πραγματοποιήθηκαν με πυραύλους και drones, πλήττοντας εγκαταστάσεις που συνδέονται με αμερικανικά συμφέροντα.

Η κατάσταση δείχνει να οδηγείται σε οριακό σημείο, με τις διπλωματικές ισορροπίες να δοκιμάζονται και τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή να καθίσταται πλέον ορατός.