Οι Ρεπουμπλικανοί θέτουν προθεσμία στον Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνει τη ρητορική του και απειλεί με ευρείας κλίμακας στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν απόψε, 8 Απριλίου, αυξάνονται οι πιέσεις ακόμη και εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τήρηση της νομιμότητας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς νομοθέτες, ο πρόεδρος υποχρεούται βάσει του νόμου να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου εάν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις διαρκέσουν πέραν των 60 έως 90 ημερών. Η απαίτηση αυτή στηρίζεται στο «War Powers Act» του 1973, που περιορίζει τη δυνατότητα του προέδρου να διεξάγει παρατεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς κοινοβουλευτική έγκριση.

Η σύγκρουση με το Ιράν ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, γεγονός που σημαίνει ότι η πρώτη κρίσιμη προθεσμία πλησιάζει στο τέλος Απριλίου. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές προειδοποιούν ότι, εάν δεν υπάρξει έγκριση από το Κογκρέσο, δεν θα στηρίξουν περαιτέρω στρατιωτική δράση ή χρηματοδότηση.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ συνεχίζει να αυξάνει την πίεση προς την Τεχεράνη, θέτοντας τελεσίγραφα (ξημερώματα Τετάρτης (8/4) και απειλώντας με εκτεταμένους βομβαρδισμούς σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων. Η κατάσταση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και σε μερίδα των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι επισημαίνουν τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύρραξης αλλά και τα συνταγματικά ζητήματα που εγείρονται γύρω από τις εξουσίες του προέδρου.

Παρά το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει σαφή όρια, στην πράξη η εφαρμογή του παραμένει δύσκολη, καθώς ιστορικά το Κογκρέσο δεν έχει καταφέρει να ανακόψει στρατιωτικές επιχειρήσεις προέδρων των ΗΠΑ.