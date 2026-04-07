Στην κόψη του ξυραφιού λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο: «Μόνο ο Τραμπ ξέρει τι θα κάνει στο Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μόνος» που γνωρίζει «τι θα κάνει» στο Ιράν, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ λίγες ώρες προτού λήξει το τελεσίγραφο της Ουάσινγκτον στην Τεχεράνη. Ο Λευκός Οίκος υπογράμμισε ότι το ιρανικό καθεστώς έχει διορία έως τις 20:00 ώρα Ουάσιγκτον (03:00 ώρα Ελλάδας) για να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αμερικανική κυβέρνηση προέτρεψε την Τεχεράνη να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, χωρίς όμως να διευκρινιστεί η φύση ή οι λεπτομέρειες της συμφωνίας.



Σύμφωνα με την δήλωση, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος που γνωρίζει την ακριβή θέση της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή και θα αποφασίσει προσωπικά τα επόμενα βήματα της αμερικανικής πλευράς. Η δήλωση δεν παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανά στρατιωτικά ή διπλωματικά μέτρα σε περίπτωση που το Ιράν δεν ανταποκριθεί εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

Η δήλωση της Λίβιτ αυτό ήταν η απάντηση σε δύο διαφορετικές ερωτήσεις που είχαν υποβληθεί στον Λευκό Οίκο, από τον οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο ζήτησε αφενός να διευκρινιστεί εάν ο Τραμπ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στο Ιράν και, αφετέρου, εάν ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με τις ΗΠΑ.



Η προθεσμία αυτή έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με μεγάλη ανησυχία, ενώ αναλυτές επισημαίνουν ότι η απόφαση του προέδρου Τραμπ μπορεί να καθορίσει την πορεία της κρίσης σε μία από τις πιο ευαίσθητες γεωπολιτικά περιοχές του πλανήτη.

Διάψευση για χρήση πυρηνικών

Σε ισχυρή διάψευση ότι υπάρχει ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά του Ιράν, προχώρησε σήμερα Μεγάλη Τρίτη (7/4) ο Λευκός Οίκος, με ανάρτησή του στο X από τον λογαριασμό του @RapidResponse47.

«Ο (σ.σ. αντιπρόεδρος των ΗΠΑ) Τζέι Ντι Βανς συνεχίζει και επιτείνει την απειλή του Τραμπ ότι ‘ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε’, και υπονοεί ότι ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε μια ανάρτηση ενός λογαριασμού που σχετίζεται με την πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις (@HQNewsNow).

Literally nothing @VP said here "implies" this, you absolute buffoons https://t.co/7JU3wXMaWX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026

Απαντώντας σε αυτή την ανάρτηση ο Λευκός Οίκος έγραψε στη δική του: «Τίποτα από όσα λέει ο αντιπρόεδρος εδώ ‘δεν υποδηλώνει’ κάτι τέτοιο, βλάκες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε νωρίτερα σήμερα ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του προς το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει σήμερα στις 20.00 ώρα Ουάσιγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Βανς: «Έχουμε εργαλεία που μέχρι τώρα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει»

Ο Βανς, μιλώντας από τη Βουδαπέστη όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, τόνισε αναφερόμενος στον πόλεμο κατά του Ιράν -μετά τη σημερινή ανάρτηση Τραμπ- ότι οι ΗΠΑ έχουν «εργαλεία» στο οπλοστάσιό τους που έχουν επιλέξει να μην χρησιμοποιήσουν εναντίον του Ιράν μέχρι στιγμής.

«Έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία που μέχρι τώρα δεν έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε», τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Ο Τραμπ «μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει και θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους», πρόσθεσε.

Σχετικά με το τελεσίγραφο που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους Ιρανούς για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Βανς εκτίμησε ότι «θα υπάρξουν πολλές διαπραγματεύσεις από τώρα μέχρι τότε και είμαι αισιόδοξος ότι θα φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα».