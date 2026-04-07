Πακιστάν: Ζητά από τον Τραμπ νέα διορία για το Ιράν - «Να λήξει οριστικά ο πόλεμος»

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ζήτησε την Τρίτη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες την προθεσμία που επέβαλε στο Ιράν για να τερματίσει τον αποκλεισμό του πετρελαίου του Κόλπου.

Ο Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία μέχρι τις 00:00 GMT στην Ουάσιγκτον (3:30 π.μ. στην Τεχεράνη) για να άρει τον αποκλεισμό του πετρελαίου του Περσικού Κόλπου, αλλιώς οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε γέφυρα και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν.

Ο Σαρίφ προέτρεψε «όλα τα εμπόλεμα μέρη» να τηρήσουν κατάπαυση του πυρός παντού για δύο εβδομάδες «ώστε να επιτραπεί στη διπλωματία να επιτύχει την οριστική λήξη του πολέμου».

Πρόσθεσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για την ειρηνική επίλυση του πολέμου «προχωρούν σταθερά, δυναμικά και αποφασιστικά, με τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Κίνδυνος εκτροχιασμού των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Πηγές ανέφεραν στο Reuters την Τρίτη ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κινδύνευαν να εκτροχιαστούν μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.

Το Πακιστάν έχει διαδραματίσει τον ρόλο του κύριου μεσολαβητή για τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις συμβιβασμού.

«Οι διπλωματικές προσπάθειες για την ειρηνική επίλυση του εν εξελίξει πολέμου στη Μέση Ανατολή προχωρούν σταθερά, με σθένος και δυναμισμό, και ενδέχεται να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στη διπλωματία να ακολουθήσει την πορεία της, ζητώ θερμά από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία κατά δύο εβδομάδες. Το Πακιστάν, με απόλυτη ειλικρίνεια, ζητά από τους Ιρανούς αδελφούς να ανοίξουν το Στενό του Ορμούζ για αντίστοιχο διάστημα δύο εβδομάδων, ως ένδειξη καλής θέλησης. Καλούμε επίσης όλα τα εμπόλεμα μέρη να τηρήσουν κατάπαυση του πυρός παντού για δύο εβδομάδες, ώστε να επιτρέψουν στη διπλωματία να επιτύχει την οριστική λήξη του πολέμου, προς όφελος της μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή», δήλωσε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X.