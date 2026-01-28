Ο Κάρολος μιλάει για πρώτη φορά για τις επικρίσεις που δέχτηκε στο παρελθόν - «Δεν θα παρεκκλίνω»

Στην κριτική που δέχτηκε για την περιβαλλοντική του εκστρατεία μίλησε για πρώτη φορά ο βασιλιάς Κάρολος στο νέο ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί στο κάστρο του Ουίνδσορ το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που μια ταινία θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα μέσα στα Ανάκτορα.

Συγκεκριμένα, ο Βρετανός μονάρχης ανέφερε ότι «δεν θα αποσπαστεί η προσοχή μου» από την αποστολή του για το κλίμα όσο και να τον επικρίνουν. Ο Βρετανός μονάρχης θυμάται παλαιότερες επιθέσεις που δέχτηκε για την ειλικρίνειά του σχετικά με το περιβάλλον λέγοντας «απλώς ένιωσα ότι αυτή ήταν η προσέγγιση που θα ακολουθούσα. Μια πορεία που έθεσα και από την οποία δεν επρόκειτο να παρεκκλίνω».

«Σχετικά με τον αγώνα για τη σωτηρία του πλανήτη: η κατάσταση οπισθοδρομεί ραγδαία. Το λέω αυτό τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά ούτως ή άλλως, να που φτάσαμε εκεί. Μπορώ να κάνω μόνο ό,τι μπορώ, κάτι που δεν είναι και πολύ εύκολο», αναφέρει στο 90λεπτο ντοκιμαντέρ. «Ίσως, μέχρι να ξεφύγω από αυτή τη θνητή περιέλιξη, να έχω συνειδητοποιήσει την ανάγκη να βάλω τα πράγματα σε τάξη» καταλήγει.

Ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων δήλωσε ότι δεν επρόκειτο για ένα «συμβατικό βασιλικό ντοκιμαντέρ» αλλά για μια «βαθιά προσωπική εξερεύνηση ιδεών που έχουν διαμορφώσει τη ζωή και το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας: την αλληλοσύνδεση όλων των πραγμάτων, τη σοφία των παραδοσιακών γνώσεων και την πεποίθηση ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα μέλλον που λειτουργεί σε συνεργασία με τη φύση και όχι εναντίον της».

Η σφοδρή κριτική που διαρκεί από το... 1986

Το ντοκιμαντέρ φιλοδοξεί να αποτυπώσει την αφοσίωση του Καρόλου επί πέντε δεκαετίες για ζητήματα που αφορούν στο κλίμα και, παρόλο που δεν είναι πολιτικό, αποτελεί ένα πρωτοφανές έργο για έναν Βρετανό μονάρχη, αν και όχι για τον Κάρολο ως Πρίγκιπα της Ουαλίας. Συνοψίζοντας το μήνυμά του, ο βασιλιάς λέει στην ταινία: «Όλα καταλήγουν στο γεγονός ότι είμαστε οι ίδιοι η φύση. Είμαστε μέρος της, όχι μακριά από αυτήν».

Η ταινία, με αφηγήτρια την ηθοποιό Κέιτ Γουίνσλετ, βασίζεται σε ένα παλαιότερο ντοκιμαντέρ του 1986, με πρωταγωνιστή πάλι τον Κάρολο. Τότε ο Πρίγκιπας της Ουαλίας εμφανιζόταν να μιλάει σε φυτά, κάτι που όπως έχει παραδεχτεί είναι μια εικόνα που «τον στοιχειώνει από τότε».

Ήταν «πραγματικά αναστατωμένος» από την κριτική που ακολούθησε, αποκάλυψε ο Ίαν Σκέλι, συγγραφέας του βιβλίου του βασιλιά «Harmony» του 2010.

Η νέα ταινία διάρκειας 90 λεπτών φέρει τον τίτλο «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την Αρμονία: Το Όραμα ενός Βασιλιά) και πρόκειται να κυκλοφορήσει από την Amazon στις 6 Φεβρουαρίου. Μεταξύ άλλων εξετάζει τη φιλοσοφία του Καρόλου για την αρμονία και τη δια βίου αφοσίωσή του σε οικολογικά ζητήματα.

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο μοιάζει με μια προσπάθεια να προβάλλει το έργο του σε ένα νέο παγκόσμιο κοινό, δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με το φιλανθρωπικό του ίδρυμα, The King's Foundation, για τα Amazon MGM Studios. Θα είναι διαθέσιμο σε 240 χώρες και περιοχές.