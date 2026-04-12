Ο Νίκος Ανδρουλάκης με πασχαλινό πράσινο αυγό ΠΑΣΟΚ εύχεται «Χριστός Ανέστη» αγκαλιά με τον γιο του

Τις δικές του ευχές έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, το πρωί της Κυριακής του Πάσχα 12 Απριλίου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πόζαρε αγκαλιά με τον γιο του Μαρίνο κρατώντας ένα πράσινο πασχαλινό αυγό το οποίο έφερε το σήμα του κινήματος. «Χριστός Ανέστη! Υγεία και ευτυχία σε όλους!» ήταν το μήνυμα που έστειλε στους διαδικτυακούς του φίλους.

Χριστός ανέστη! Υγεία και ευτυχία σε όλους! pic.twitter.com/nDyJAdLxKc — Nikos Androulakis (@androulakisnick) April 12, 2026

Ανδρουλάκης: «Η Ελλάδα χρειάζεται επανεκκίνηση»

Στο μήνυμά του για το Πάσχα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ευχήθηκε να υπάρξει ειρήνη αναφερόμενος στα δυο πολεμικά μέτωπα σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία ενώ κάνοντας λόγο για «συγκροτημένο προοδευτικό σχέδιο» σημείωσε πως η Ελλάδα χρειάζεται επανεκκίνηση.

«Η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο το σκοτάδι της διαφθοράς, των σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών» σημειώνει μεταξύ άλλων ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

Οι Άγιες Μέρες του Πάσχα εκπέμπουν ένα πανανθρώπινο μήνυμα: τη μετάβαση από την απογοήτευση και την αδικία σε έναν κόσμο ελευθερίας και δικαιοσύνης.

Φέτος, καλούμαστε να κάνουμε μια πολυδιάστατη μετάβαση.

Πρώτα απ’ όλα, ως ανθρωπότητα, από τη φρίκη των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, στην πολυπόθητη ειρήνη, μέσα από τον διάλογο και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Αλλά και ως χώρα, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας τις βαθιές ανισότητες και το αδύναμο κοινωνικό κράτος και να εγγυηθούμε μια δίκαιη κοινωνία.

Και, ως λαός, καλούμαστε για το κρίσιμο πέρασμα από τη γενικευμένη θεσμική και αξιακή παρακμή σε μια νέα εποχή διαφάνειας, αξιοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πατρίδα μας δεν αντέχει άλλο το σκοτάδι της διαφθοράς, των σκανδάλων και της απαξίωσης των θεσμών.

Χρειάζεται επανεκκίνηση.

Όλοι μαζί, με συγκροτημένο προοδευτικό σχέδιο και το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις του μέλλοντος, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για την Ελλάδα της ελπίδας, της προοπτικής και των πολλών ευκαιριών για τις νεότερες γενιές — μια Ελλάδα για όλους.

Εύχομαι από καρδιάς υγεία και αγάπη σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, με την πίστη ότι ενωμένοι και με τις αξίες μας, θα πετύχουμε τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας.

Χρόνια Πολλά.