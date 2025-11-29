Ο Πάπας στο Φανάρι: Βαρθολομαίος και Λέων ανέγνωσαν το «Πάτερ Ημών» στα λατινικά

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς κατανύξεως και μεγαλείου, πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική δοξολογία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, σηματοδοτώντας την ιστορική υποδοχή του Πάπα Λέοντα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο. Η συνάντηση αυτή, γεμάτη συμβολισμούς, υπογράμμισε την κοινή δέσμευση των δύο Εκκλησιών στον διάλογο της αγάπης και της πίστης.

Μηνύματα αγάπης και ενότητας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απευθυνόμενος στον Πάπα Λέοντα με τη θερμή προσφώνηση «Αγαπητέ εν Χριστώ Αδελφέ», χρησιμοποίησε αυτή τη φορά την αγγλική γλώσσα, η οποία είναι η μητρική γλώσσα του Πάπα, σε μια κίνηση που υποδηλώνει ιδιαίτερο σεβασμό και αδελφοσύνη.

Στην ομιλία του, ο κ.κ. Βαρθολομαίος εξήρε το έργο των προκατόχων του Πάπα, οι οποίοι μέσω του «διαλόγου της αγάπης και της πίστης» έκαναν ό,τι ήταν δυνατό για να προωθήσουν την ενότητα και τον διάλογο μεταξύ της Καθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. «Αυτή η αγάπη μας έφερε στην εγκατάστασή σας στο Βατικανό και αυτή η αγάπη σας έφερε εδώ στο Φανάρι», τόνισε εμφατικά ο Πατριάρχης, καταδεικνύοντας ότι η αγάπη αποτελεί τη θεμελιώδη κινητήρια δύναμη πίσω από αυτή τη σύσφιξη των σχέσεων.

Υπογράμμισε τη διαρκή διάθεση της Ορθόδοξης Εκκλησίας για συνέχιση του κοινού διαλόγου σε πνεύμα φιλίας και αγάπης, θεωρώντας το ταξίδι του Πάπα ως ευλογία για την παποσύνη του. Ο Πατριάρχης υπενθύμισε, επίσης, ότι είναι «υποχρέωσή μας να διατηρήσουμε την ενότητα», σύμφωνα με την ορθόδοξη λειτουργική παράδοση. Επεσήμανε την αποδοχή της πρόσκλησης για επίσκεψη στη Νίκαια από τον προκάτοχο του Πάπα, Φραγκίσκο, πριν την κοίμησή του.

Συγκίνηση και κοινή προσευχή

Ο Πάπας Λέων από την πλευρά του, εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του που είχε την ευκαιρία να βαδίσει στα βήματα των προκατόχων του που είχαν επισκεφθεί στο παρελθόν το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αναφέρθηκε, επίσης, στην επερχόμενη επέτειο της Α' Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία της ενότητας των Εκκλησιών.

Η κορυφαία στιγμή της δοξολογίας ήταν η κοινή ανάγνωση του «Πάτερ ημών» στα λατινικά από τους δύο προκαθήμενους, μια κίνηση που επισφράγισε το πνεύμα της πνευματικής σύγκλισης. Ο χορός του πατριαρχικού ναού έψαλε εν συνεχεία τη φήμη των δύο προκαθήμενων στα ελληνικά, ενώ οι ευχές αναγνώστηκαν σε τέσσερις γλώσσες (ελληνικά, ουκρανικά, αγγλικά και ισπανικά), αντανακλώντας τον οικουμενικό χαρακτήρα της Εκκλησίας.

Τα συμβολικά δώρα

Στη συνέχεια Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης κατευθύνθηκαν στον Πατριαρχικό Οίκο, όπου υπέγραψαν την Κοινή Δήλωση. Μετά την υπογραφή ανταλλάχθηκαν τα δώρα. Ο κ.κ. Βαρθολομαίος δώρισε ένα επιτραχήλιο στον Πάπα Λέοντα που υφάνθηκε κατά το βυζαντινό πρότυπο, ενώ ο Πάπας δώρισε μια μεγάλων διαστάσεων ψηφιδωτή εικόνα του Χριστού Παντοκράτορα.