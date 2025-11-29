LIVE: Ο Πάπας Λέων στο Φανάρι - Η Δοξολογία και το κοινό μήνυμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Στιγμές ιστορικής σημασίας εκτυλίσσονται στην καρδιά της Ορθοδοξίας, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Φανάρι. Η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα σηματοδοτεί την πέμπτη επίσημη ειρηνική επίσκεψη προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από τότε που άρθηκαν τα αναθέματα και ξεκίνησε η πορεία επαναπροσέγγισης μεταξύ των δύο αδελφών Εκκλησιών.

Ο Πάπας Λέων, συνοδευόμενος από πολυπληθή αντιπροσωπεία καρδιναλίων, μητροπολιτών και ιερέων του Βατικανού, θα διασχίσει το κατώφλι του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εκεί, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα τον υποδεχθεί με τις πρέπουσες τιμές.

Σε μια εικόνα βαθιά συμβολική, οι δύο προκαθήμενοι θα βαδίσουν μαζί προς τον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου για την τέλεση της καθιερωμένης Δοξολογίας. Ο εκάστοτε Πάπας θεωρείται ο απευθείας διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης διάδοχος του Απόστολου Ανδρέα του Πρωτόκλητου. Πέτρος και Ανδρέας ήταν όχι μόνο μαθητές του Ιησού, αλλά και αδέλφια, κάτι που φανερώνει έναν ιδιαίτερο και βαθύ συμβολισμό κάθε φορά που ένας Πάπας της Ρώμης και ένας Οικουμενικός Πατριάρχης βρίσκονται δίπλα δίπλα.

Η υπογραφή της Κοινής Δήλωσης

Μάρτυρες αυτής της ιστορικής στιγμής θα είναι ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες και των δύο Εκκλησιών—της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης—καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Η χριστιανική Εκκλησία βιώνει στιγμές που χαράσσουν νέες σελίδες στην ιστορία της ενότητας και του διαλόγου.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης Πάπα και Οικουμενικού Πατριάρχη. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ' ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Φανάρι θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.

Οι άλλες επισκέψεις Παπών στο Οικουμενικό Πατριαρχείο

Έπρεπε να περάσουν 913 από την στιγμή του Μεγάλου Σχίσματος, το 1.054 μ.Χ. για να επισκεφθεί ένας Πάπας την Κωνσταντινούπολη. Το 1967 ο Πάπας Παύλος Στ' ταξιδεύει στην Πόλη. Ήταν το επόμενο βήμα στον δρόμο της επαναπροσέγγισης που άνοιξε με την συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα στα Ιεροσόλυμα το 1964 και την αμοιβαία άρση των αναθεμάτων.

Το 1979 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β' επισκέπτεται και αυτός το Φανάρι. Μάλιστα, ο Ιωάννης Παύλος Β' ήταν αυτός που λίγα χρόνια αργότερα θα έλεγε ότι η Ευρώπη «αναπνέει με δύο πνεύμονες», τον λατινικό και τον βυζαντινό. Σ’ αυτή την προοπτική, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έπαυε να είναι απλώς ο θεματοφύλακας κάποιων απαρχαιωμένων «πρεσβείων τιμής» και αναδεικνυόταν σε αναγκαίος συνδιαμορφωτής μιας ανανεωμένης ευρωπαϊκής εκκλησιαστικής γεωγραφίας.

Credits: AP via EUROKINISSI

Το 2006 ο Πάπας Βενέδικτος Ιστ' ταξιδεύει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, «σπάζοντας τον πάγο» καθώς θεωρούνταν ιδιαίτερα συντηρητικός και ίσως σκληροπυρηνικός στην άποψή του για την ορθόδοξη Εκκλησία. Η κοινή δήλωση, που υπέγραψαν Βενέδικτος και Βαρθολομαίος μιλούσε ρητά για τη χαρά τους «ως αδελφοί», να ανανεώσουν την απόφαση να πορευθούν προς την πλήρη κοινωνία, επαναβεβαίωσαν την αναγκαιότητα του θεολογικού διαλόγου.

Χρήστος Μπόνης/Eurokinissi

Το 2014 ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέπτεται το Φανάρι, λίγους μήνες μετά την συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στα Ιεροσόλυμα, στην επέτειο των 50 χρόνων από την ιστορική άρση των αναθεμάτων από τους Παύλο ΣΤ΄ και Αθηναγόρα. Ο μακαριστός Φραγκίσκος έδωσε έναν τόνο συναισθηματικό στην επαναπροσέγγιση.

Μπροστά στην Ωραία Πύλη του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου έσκυψε το κεφάλι και παρακάλεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να τον ευλογήσει και να προσευχηθεί για την Καθολική Εκκλησία.